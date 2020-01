En ljus framtid i alla kommuner genom anpassning

Kivijalka kuntoon! Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut saatava toimimaan 17.12.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Tehy, SuPer, Jyty ja Talentia järjestävät 17.12.2019 yhteisen seminaarin Kivijalka kuntoon Kuntatalolla Helsingissä. Seminaarissa etsitään ratkaisuja perusterveydenhuollon sekä kuntien sosiaalipalvelujen kriisiin. Hyvin toimivat palvelut ovat kaikkien etu, järjestäjät toteavat yhteisessä julkilausumassaan. ”Julkisen perusterveydenhuollon pelastaminen tulisi nähdä yhteisenä kunnia-asiana. Yhdenvertaiset ja toimivat peruspalvelut ovat toimivan terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka. Ensimmäinen askel on hoitoon pääsyn korjaaminen hoitotakuulla”, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni. Peruspalveluihin tarvitaan lisää voimavaroja. Asiakkaiden ja potilaiden kannalta tärkeää on kehittää moniammatillista työskentelyä ja eri toimijoiden yhteistyötä. ”Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on aiempina vuosina leikattu ja kuntatalous on suurissa vaikeuksissa, mikä näkyy sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lyhytaikaisen hankerahan sijaan ku