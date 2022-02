Enemmän romantiikkaa ystävänpäivänä: Inspiroidu 2000-luvun vaikuttavimmista rakkauskirjeistä

Nextorysta: Nextory on yksi Euroopan suurimmista äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalveluista. Sovelluksen perusti vuonna 2015 ruotsalainen yrittäjäkaksikko Shadi Bitar ja Ninos Malki, ja sovellus lanseerattiin Suomessa vuonna 2018. Yritys on kasvanut nopeasti alustaksi, joka tarjoaa mahdollisuuden tarinoiden ja tiedon rajattomaan levittämiseen digitaalisessa muodossa. Yhdessä lukijoidensa kanssa Nextory jakaa suuren intohimon kirjallisuuteen sen kaikissa muodoissa ja pyrkii olemaan riippumaton ja ilmiselvä alusta, josta jokainen voi helposti löytää seuraavan tarinansa. Tämä kulkee käsi kädessä Nextoryn vision kanssa, joka on rikastuttaa ihmisten elämää kirjallisuuden avulla ja täten lisätä ja tukea ihmisten hyvinvointia, henkilökohtaista kehitystä ja demokratiaa. Nykyään Nextory tarjoaa yli 900 000 kirjaa, ja sovellus on saatavilla yhdeksällä markkina-alueella ympäri Eurooppaa, pääkonttorin ollessa Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.nextory.fi.