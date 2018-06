Energia-alan sparrausohjelman voittajat selvillä – parhaiksi valittiin L7 Drive ja WOIMA Finland

Energia-alan lupaavimmaksi kasvajaksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu L7 Drive Oy. Kunniamaininnan sai WOIMA Finland Oy. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

Valinnat tehtiin kaikkiaan 10 kasvuhaluisen yrityksen joukosta. Neljättä kertaa järjestettävä pk-yritysten kasvuohjelma yhdisti poikkeuksellisen monta energia-alan toimijaa saman katon alle – mukana olivat Landis+Gyr, energiayhtiöt Helen, Jyväskylän Energia sekä Vaasan Sähkö, valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva sekä energia-alan uusi pääomasijoitusyhtiö Grid.vc.

Kasvupolun yritykset edustivat energia-alaa laajasti ja kestävä kehitys oli vahvasti läsnä kaikkien yritysten liikeideoissa. Joukossa oli sekä teknologisia innovaatioita että uusia palvelumalleja tuottavia yrityksiä.

Voittajaksi valittiin Lohjalla päämajaansa pitävä L7 Drive Oy, joka on vuonna 2011 perustettu sähköajoneuvojen tekniikkaa kehittävä yritys. L7 Driven kehittämä energiahallintajärjestelmä ratkaisee useimmat keveyiden (2-3 pyöräisten) ajoneuvojen akkuihin liittyvistä ongelmista. Tuomariston mielestä yrityksen kansainvälinen markkina on todella iso ja erittäin kovassa kasvuvaiheessa. Tuoteratkaisua pidettiin hyvänä ja uskottavana. Patenttisuojaus on mietitty kunnolla, fokus siihen, mitä halutaan saada aikaan sekä tiimi saivat erityismaininnan.

“Kiitoksia tästä! Haaste on kova, mutta tullaan tekemään se, mitä ollaan puhuttu. Eli muutamassa vuodessa L7 hakkaa 100 miljoonan euron valuaation, sen lupaan teille kaikille,” L7 Driven hallituksen puheenjohtaja Pentti Bruun painotti heti palkinnon saamisen jälkeen, ja kiitteli perään kovatasoisia kanssakilpailijoitaan.

Kunniamaininta annettiin WOIMA Finland Oy:lle, vuonna 2017 perustetulle vaasalaiselle yritykselle, joka on kehittänyt uudenlaisen modulaarisen jätteenpolttolaitoksen. WOIMAn laitos on skaalautuva ja nopeasti asennettava eikä sen lopputuotteena synny muuta kuin sähköä, hyöryä tai vaihtoehtoisesti puhdasta vettä. Tuomaristo näki yrityksen kansainvälisen kasvupotentiaalin suurena; yrityksellä on huima tarjouskanta ja mahdollisuudet menestyä. Myös skaalautuvuus ja kasvun nälkä saivat kiitosta.

Tuomaristo kiinnitti valintoja tehdessään erityistä huomiota liikeidean ainutlaatuisuuden, markkinapotentiaalin ja skaalautuvuuden lisäksi soveltuvuuteen juuri tälle Kasvupolulle sekä siihen, hyötyisikö yritys maksuttomasta substanssi- ja liiketoimintasparrauksesta.

Asiantuntijoiden kahden päivän maksuttoman sparrauksen saivat myös Battery Intelligence Oy (Bamomas) sekä IGL-Technologies Oy Tampereelta, BWT Separtec Oy Raisiosta, Cleaner Future Oy Sastamalasta, Joukon Voima Helsingistä, RecyclingEnergy Int. Oy Kajaanista, Suomen Aurinkotekniikka Oy Riihimäeltä sekä Wind Controller Oy Hyvinkäältä.

Tuomaristoon kuuluivat Tuukka Toivonen Landis+Gyriltä, Hannu Linna Vaasan Sähköltä, Hannu Pikkarainen Heleniltä, Päivi Laitila Motivalta, Jari Syrjälä Jyväskylän Energialta, Jaakko Isotalo Grid.vc:ltä ja Vesa Riihimäki Nordealta.

Energia-alan Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka valtakunnallinen finaali, Kasvu Open Karnevaali järjestetään 24.–25.10.2018 Jyväskylässä. Finaaliin pääsee kaikkiaan 100 yritystä eri Kasvupoluilta, joita järjestetään tänä vuonna eri toimialoilla ja alueilla yhteensä 26.