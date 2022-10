Energiaa virtaa jatkuvasti hukkaan rakennustyömailla – Kaltiot kehitti uuden ratkaisun, joka voi säästää kymmeniä tuhansia euroja

Lämmitykseen voi kulua yhden kerrostalon rakentamisen aikana satoja tuhansia euroja. Ensi talvena uhkaavan energiapulan kynnyksellä olisi viimeistään aika kiinnittää huomio rakennustyömaiden lämpöhukkaan. Kaltiotin Smart Tracker –palvelun avulla on voitu saavuttaa jopa kymmenien prosenttien säästöjä energian kulutuksessa.

Asuinkerrostalon rakennuksen aikana tarvitaan paljon kuivatusta. Sekä valetun betonin kuivuminen, että ilmankosteuden vaikutus muodostavat kuivatus- ja lämmitystarpeita. Useiden tutkimusten, muun muassa Jari Hämäläisen diplomityön Rakennustyömaan energiatutkimus (Tampereen Teknillinen yliopisto, 2012) perusteella tiedetään, että betoni alkaa kuivua kunnolla vasta yli 15 asteen lämpötilassa, ja silloinkin betonivalun kuivuminen kestää viikkoja tai kuukausia. Suomen kosteassa, kylmässä ilmastossa lämmittäminen ja kuivattaminen on erittäin tärkeää, mutta se toteutetaan liian usein huolimattomasti.

Isoin lämmitykseen liittyvä ongelma työmailla on se, että lämpöä menee paljon hukkaan ja rakennusta lämmitetään epätasaisesti. Asuinkerrostalo, joka koostuu eri kokoisista huoneistoista useassa eri kerroksessa, on hyvin vaikea lämmittää tasaisesti samaan lämpötilaan ja varmistaa näin rakenteiden kuivuminen.

Lämpötilan reaaliaikainen seuranta tekee rakentamisesta nopeampaa ja energiatehokkaampaa

Kaltiot on kehittänyttähän aikaa ja energiaa kuluttavaan haasteeseen uudenlaisen ratkaisun: Smart Tracker –palvelu näyttää reaaliaikaisesti, minkälaiset kuivumisolosuhteet ovat missäkin huoneistossa. Urakoitsija pystyy seuraamaan esimerkiksi 100 huoneiston kerrostalon jokaisen asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta reaaliajassa. Auki jääneet ovet, liian kylmät tilat, ja huoneet jotka eivät tuuletu pystytään seurannan avulla paikantamaan ja virheet korjaamaan heti.

Tyypillisimmin lämpöhukka johtuu siitä, että kuivattamista ja lämmitystäei toteuteta suunnitelmallisesti.Toimenpiteissä käytetään totuttuja toimintatapoja, eikä olosuhteita seurata järjestelmällisesti.Energiaa menee näillä toimintatavoilla paljon hukkaan. Smart Tracker –teknologiaa hyödyntämällä kuivaus ja lämmitys voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja varmistaen, että mahdolliset virheet korjataan heti.

– Tuhlatun lämmitysenergian loppulasku voi olla useita kymmeniä tuhansia euroja, kun puhutaan isoista rakennushankkeista, mutta kukaan ei tiedä paljonko projektissa tuhlataan jos ei sitä seurata, kommentoi KaltiotinRaina Iso-Junno.

Lämpö karkaa aukoista

Rakennuksen kokoon nähden pieni, noin jalkapallon kokoinen aukko viilentää sitä kerrosta jo useita asteita. Sellaiset pienet aukot jäävät helposti syystä tai toisesta kun aukkoja rungossa peitetään jotta voidaan alkaa lämmittämään. Työmailla myös ulko-ovet unohtuvat auki yönkin yli.

Epätasainen lämmitys tuhlaa energiaa

Vaikka aistinvaraisesti tuntuisi, että kaikki on kunnossa ja työskentelylämpötila on hyvä, voi kohteen lämpötila vaihdella eri tiloissa. Esimerkiksi parvekkeen oven edessä, juuri siinä kriittisessä paikassa, jossa on paksu paikallavalu, joka pitäisi saada tehokkaasti kuivattua, lämpötila onkin vain 14 astetta.

Kun kuivatus ja lämmitys tehdään ilman tarkoituksenmukaista suunnittelua ja seurantaa, voidaan joutua lämmittämään koko huoneistoa tai kokonaista kerrostaturhaan jopa useita viikkoja, koska esimerkiksi parvekkeen oven edustalla on kohta, jota ei ole saatu kokonaan kuivaksi. Joskus voidaan joutua lämmittämään koko kerrosta yhden huoneiston takia useita viikkoja enemmän, kuin jos lämpötilaa olisi seurattu ja lämmitystä jo alusta alkaenlisätty kriittisiin kohtiin.

Rakennustyömaalla käytetystä energiasta suurin osa kuluu lämmitykseen

Lämmityksen optimoinnin tärkeys tulee ilmi muun muassa Jari Hämäläisen diplomityötä Rakennustyömaan energiatutkimus (Tampereen Teknillinen yliopisto, 2012). Hämäläisen diplomityöstä tulee ilmi, että rakennustyömaan käyttämästä energiasta jopa 70 % kuluu lämmitykseen.