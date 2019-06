Energiainnovaatioiden voitto Calefalle

Calefan win-win-win -bisnes pokkasi ensimmäisen sijan Kasvu Openin Energiainnovaatioiden Kasvupolulta.

- Meillä on olemassa teknologiat ja osaaminen siihen, että lämmöntuotanto voidaan muuttaa kokonaan hiilineutraaliksi, toteaa Calefa Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori.

Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmiä teollisuudelle ja energiayhtiöille kokonaisratkaisuina toteuttava Calefa lunasti voiton Kasvu Openin viidentoista finalistin joukosta Energiainnovaatioiden Kasvupolulta.

- Osallistumisellamme halusimme tuoda esille meidän erikoisosaamisen ja nämä erittäin hyvän takaisinmaksuajan ja tuoton ratkaisut energiansäästöön, jotka samalla edistävät hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Win-win-win -liiketoiminta, jossa voittaa niin asiakas, yritys kuin myös ympäristö, on tulevaisuuden liiketoimintaa. Merkittävinä tekoina näkyvä vastuullisuus on nouseva trendi, jossa kaunopuheiden sijaan yritykset vaikuttavat sellaisiin yhteisiin asioihin, jotka aiemmin on jätetty yhteiskunnan hoidettavaksi.

Kasvu Open on vuodesta 2011 järjestetty Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen ohjelma, joka on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua. Kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset valitaan kasvupolkujensa voittajiksi, josta ne etenevät valtakunnalliseen finaaliin. Kasvu Openin finaali järjestetään lokakuussa 2019.