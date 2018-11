Energiajohtamisen asiantuntija EnerKey tähtää Euroopan huipulle

Suomen ja Pohjoismaiden energia-alan markkinajohtaja Enegia on nyt EnerKey. Strategia- ja brändiuudistuksen myötä yritys keskittyy energianhallintajärjestelmänsä kehittämiseen ja tavoittelee voimakasta kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

EnerKey on pilvipohjainen energianhallintatyökalu, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat seurata, mitata ja hallita energiankulutustaan. Tällä hetkellä EnerKeyn asiakkaita ovat mm. kaikki Suomen suurimmat päivittäistavarakaupan toimijat, kuten Kesko Oyj ja SOK. Enegia myi energiapalveluiden liiketoimintansa Pohjoismaiden johtavalle kaasualan toimijalle Gasumille elokuussa 2018. Kauppa mahdollisti liiketoiminnan keskittämisen EnerKey-energiajohtamisjärjestelmän kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun. “Innostuin, koska näin EnerKeyssä niin paljon mahdollisuuksia. Kyseessä on todella mielenkiintoinen, kasvava markkina myös kansainvälisellä mittapuulla”, kertoo EnerKeyn hallituksen puheenjohtajana viime keväänä aloittanut Hannu Vaajoensuu.

Täyden palvelun tavaratalosta energiajohtamisen asiantuntijaksi

Aikaisemmin Enegia-nimellä toiminut yritys tunnettiin energiapalveluiden tavaratalona, mutta uudistusten myötä haluttiin keskittyä tiukemmin nimenomaan energiajohtamiseen ja -hallintaan. “Teimme viime vuonna strategisen päätöksen toimintojen keskittämisestä ohjelmistoliiketoimintaan. Kasvua ja kansainvälistymistä lähdetään uuden strategian ja johtoryhmän voimin hakemaan ensin Ruotsista ja sen jälkeen muualta Euroopasta”, Vaajoensuu valottaa.

Viidessä vuodessa Euroopan johtavaksi toimijaksi

Toukokuussa 2018 EnerKeyn uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Ilari Anttila on johtanut viimeiset neljä vuotta kiitoteiden valaistuskomponentteja toimittavan Eflan liiketoimintaa. Sitä ennen hän on toiminut johtotehtävissä mm. Digitassa, Electrosonicissa ja Nokiassa. “EnerKeyllä aloittaminen tuntui sopivalta haasteelta ja näen, että nyt yrityksen on oikea aika suunnata rohkeasti kansainvälisille markkinoille”, Anttila kertoo.

Tällä hetkellä EnerKey on markkinajohtaja sekä Suomessa että Pohjoismaissa, ja tavoitteena on olla energia-alan johtava toimija koko Euroopassa viiden vuoden kuluessa. “Joulukuussa EnerKeyn uutena myyntijohtajana aloittaa Jaakko Huhta, jolla on vankka kokemus ohjelmistojen myynnistä sekä ohjelmistoliiketoiminnan kansainvälistämisestä”, Anttila paljastaa. Anttilan ja Vaajoensuun lisäksi EnerKey vahvistaa hallitustaan Lennu Keinäsellä, joka tunnetaan Paytrail-maksupalveluiden perustajana ja enkelisijoittajana.