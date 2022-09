Energiakaupungit | Aku Aarva: Budjettiriihestä määräaikaisia päätöksiä energiakriisiä helpottamaan

Blogi: Energiamurroksesta energiakriisiin - vahvoja energiaverkkoja tarvitaan enemmän kuin koskaan 23.8.2022 10:13:17 EEST | Blogi

Energia-asiat ovat nyt kaikkien huulilla. Tuntuu, että jokaisella on näkemys siitä, mikä on mennyt pieleen ja mitä pitäisi välittömästi tehdä asioiden korjaamiseksi. Käynnissä oleva energiakriisi on kuitenkin vain paljastanut, mitä meidän joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä energiamurroksen edetessä – nyt aikataulu on vain entistä kireämpi.