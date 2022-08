Energiamessut kääntävät katseet alan muutokseen, varmuuteen ja tulevaisuuteen 25.–27.10.2022

Energiamessuilla on takanaan näyttävä 30 vuoden historia. Sen teemat ovat vuosien saatossa olleet kiinni ajassa sekä askeleen edellä muutoksessa. Nyt tapahtuman tarjonta on ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan ennen: ympäristö tarvitsee apua ja energiaturvallisuutta uhkaavat uudenlaiset tekijät. Nyt jos koskaan on siis aika verkostotua ja yhdistää voimat kestävämmän ja turvallisemman huomisen vuoksi.



Messuilla näytteilleasettajina alan huippuyritykset

Energiamessuille osallistuu tänä vuonna noin 300 näytteilleasettajaa. Mukana ovat esimerkiksi Valmet, Sumitomo, Andritz, VTT, Gasum ja Fingrid.Tämänhetkinen näytteilleasettajien lista löytyy osoitteesta energiamessut.fi.

Ohjelmassa esillä yhteiskunnallisesti merkittävät teemat



Tapahtumakokonaisuuteen sisältyy myös kaksi muuta korkeatasoista ohjelmakokonaisuutta: tiistaina 25.10. Energiapäivä ja keskiviikkona 26.10. Energiakongressi. World Energy Council Finlandin järjestämän Energiapäivän teemana on tänä vuonna energiamurroksen vauhdittaminen ja yhteiskunnan sähköistyminen, ja tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n järjestämä Energiakongressi koostuu kahdesta teemasta: energiamarkkinat ja energiahankkeet.



Energian tulevaisuus -messulavalla kuullaan energia-alan mielenkiintoisimpia puheenvuoroja. Käsittelyssä ovat esimerkiksi näinä aikoina erityisesti askarruttava energiaturvallisuus ja energian huoltovarmuus, energiatehokkuus, älykkäät ratkaisut ja alan tulevaisuus. Mikko Hyppönen (WithSecure) puhuu energiaverkkojen kyberturvallisuudesta, Matti Malkamäki (Hycamite TCD Technologies) kertoo vedyn mahdollisuuksista, Pia Oesch (Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osasto) pohtii mitä Suomen NATO-jäsenyys tuo energia-alalle ja Mikko Dufva (Sitra) kertoo tulevaisuusajattelusta yllätysten ajassa. Mukana myös mm. Jukka Leskelä (Energiateollisuus ry), Mikko Heikkilä (Fingrid) sekä Teollisuuden Voiman katsaus Olkiluoto 3:sta.



Puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa käsitellään alan polttavia aiheita tiukoissa paneelikeskusteluissa. Luvassa mm. EloTalk, jonka juontaa Anna Perho.



Yhdessä muutoksen puolesta



Huippuohjelmansa myötä Energiamessut on merkittävä tiedon ja tekijöiden kohtaamispaikka, jossa katsotaan määrätietoisesti tulevaisuuteen. Paikalla on mm. alaan läheisesti kytköksissä olevia yritysten ja yhteisöjen päättäjiä – tapahtuma on siis erinomainen tilaisuus virittää uusia yhteistyökuvioita sekä kääntää oman yrityksen ja yhteistyökumppanien kehityksen keula kohti turvallisen ja kestävämmän energian aikakautta. Lisäksi haluamme omalta osaltamme edesauttaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliin energiatalouteen. Tavoitteenamme on, että Suomen teollisuusyritykset, julkisen sektorin kiinteistöt sekä muut suurkiinteistöt olisivat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä.



Ammattilaiset pääsevät maksuttomasti Energiamessuille rekisteröitymällä tapahtumaan ennakkoon osoitteessa energiamessut.fi.