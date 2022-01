Energiamurroksesta selkoa Aki Linnanahteen viihteellisellä dokumentilla

Radioäänenä tunnetun Aki Linnanahteen juontama kahdeksanosainen viihdedokumentti Linnanahteen Energiamurros on julkaistu Youtubessa. Sarja on samalla laaja katsaus Suomen sähköntuotannon nykytilaan ja sen pyrkimyksiin hiilettömästä energiantuotannosta. Linnanahde tutustuu jaksoissa energian tuotanto- ja varastointimuotoihin, ja vierailee paikoissa, joihin yleisöllä ei ole pääsyä: tuulivoimalan huipulla, ydinvoimalassa sekä maailman suurimman lämpöpumppuvoimalan uumenissa.



- Sarja oli monellakin tapaa ikimuistoisin kaikista tähän asti tekemistäni tuotannoista. Pääsin tutustumaan erikoisiin paikkoihin, kuten Olkiluodon ydinvoimalaan ja Helsingin maanalaiseen tunneliverkostoon, Aki Linnanahde sanoo. - Opin paljon erilaisista tavoista tuottaa sähköä. Uskon, että maailma pelastuu, kun nerokkaista luontoa säästävistä ratkaisuista tulee myös bisnesmielessä järkevämpiä, Linnanahde jatkaa.

Positiivisuutta ilmastokeskusteluun



Viihteelliseen sisältöön on upotettu paljon asiaa. Monimutkaisiä käsitteitä havainnollistetaan kekseliäästi, ja siirtymän kohti uusiutuvaa energiaa eli energiamurroksen, merkitys selkiytyy. Sarjassa tavataan arkipäivän sankareita, joiden avulla Suomen hiilineutraali tulevaisuus rakentuu, ja tutustutaan sähkön varastoinnin mullistusta kehitteleviin suomalaisyrityksiin. Selväksi tulee myös se, että Suomi on tuotannon varmuuden, luotettavuuden sekä teknologisen kehityksen osalta ihan maailman kärkikastia.

Siihen nähden, miten merkittävästä siirtymästä on kysymys, on energiamurros monelle vielä aivan tuntematon käsite. - Halusimme tehdä asiaa tutuksi hauskasti ja selkeästi, ja tuoda usein ahdistavaksi koettuun ilmastokeskusteluun näkökulman, että hiilettömän tai uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyviä haasteita ratkotaan kaiken aikaa. Samalla toki toivomme, että sarja antaisi impulssin nuorille, tulevaisuuden opiskelualaa ja ammatinvalintaa miettiville. Päästöttömän sähkön tuotannossa ja siihen liittyvissä teknologioissa on paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia, tuotannon rahoituksesta vastanneen STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. - Vaikka sarja on viihteellinen, sen takana on vahvaa asiantuntemusta. Erityiskiitokset tuotantotiimin taustoituksesta kuuluvat monivuotiselle yhteistyökumppanillemme LUT-yliopistolle ja siellä erityisesti professoreille Jere Ahola ja Jarmo Partanen, Kekkonen kiittelee.



Linnanahteen energiamurros Youtube-sarjan tilaaja ja rahoittaja on STEK ry (Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry), ja sarjan käsikirjoituksesta, konseptoinnista ja tuotannosta vastasi Smile Audiovisual Oy.



Sarjan tuotantoa ovat edesauttaneet: BroadBit Batteries, Demeca, Envor Group, Fingrid, Finnjet Consult, Helen, Ilmatar, K-auto, Lahti Panthers, Lempäälän energian Lemene-hanke, Lämpöykkönen, Lähteenmäen Maatalousyhtymä, Pommijätkät, Solar Finland, St1, Tandemtehdas, TVO, UPM, Verge Motorcycles.