Energiatehokas Kuopion Prisma harjakorkeuteen

Asiakasomistajien palvelut paranevat Kuopiossa, kun uudistettu Prisma avataan loppusyksystä. Uusitulla Prismalla varmistetaan entistä paremmat palvelut myös tulevaisuudessa. Uudistettu Prisma tuo kokonaisedullisen ostoskorin lisäksi sujuvan arjen palvelut kasvavaan Savilahteen. Myymälästä löytyy muun muassa oma Fazer-myymäläleipomo, josta saa päivittäin tuoreita leipomotuotteita. Uudistunut Ruokatori tarjoaa sesongin kalaa ja lihaa lukuisissa eri muodoissa, äyriäisiä, tapaksia, salaatteja, lämmintä ruokaa ja grillituotteita. Konnichiwa Sushissa valmistetaan aasialaista ruokaa ja tuoretta sushia kotiin vietäväksi. Myymälän omassa mehustamossa voi puristaa tuoretta appelsiinimehua.

- Asiakaslupauksemme mukaisesti meiltä löytyy kaikkea arkeen ja juhlaan edulliseen hintaan. Kuopion Prisman valikoimissa on herkullisia oman keittiön tuotteita ja tuoreita leipomotuotteita, Ruokatorin monipuolinen valikoima sekä sushiannoksia. Prisma on myös Suomen suosituin muodin ostopaikka, jolla on monipuolinen valikoima koko perheelle. Uutena myymälään saadaan ulkoilun ja retkeilyn Outdoor-alue sekä Finlaysonin shop in shop, kertoo prismajohtaja Kirsi Jeskanen.

Viime vuoden marraskuussa käynnistyneen myymäläuudistuksen punaisena lankana on ollut rakentaa yhdessä entistä upeampi ja parempi Prisma yhdessä asiakasomistajien kanssa.

- Pyysimme asiakkailtamme toiveita myymälän miljöön ja valikoiman suunnitteluun. Toiveita tuli runsaasti ja niitä on huomioitu niin valikoiman kuin palveluiden kehityksessä, Kirsi kertoo.

Asiointi Prismassa tulee olemaan kaikin puolin sujuvaa ja nopeaa muun muassa laajennetun pikakassa-alueen ja selkeiden esillepanojen ansioista. Uudistettu Prisma tarjoaa myös ruoan verkkokaupan palvelut ja myymälän pohjoispäätyyn avautuvasta noutopisteestä ruokatilausten ja pakettien nouto onnistuu kellon ympäri. Prisman palvelujen lisäksi myymälästä löytyvät uusittu ravintolamaailma, apteekki, suutari ja Alko, LähiTapiola ja Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankkipiste. Uutena palveluna avataan myös ABC Carwash.

Kohti hiilinegatiivista S-ryhmää

Rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota vastuulliseen rakentamiseen ja ympäristöasioihin.

Tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen uuden tekniikan avulla. Uusittu tekniikka ja siihen liitetyt 18 porakaivoa tuottavat lämpöä kiinteistölle ja toimivat osana kaupan kylmäjärjestelmää. Valaistus on toteutettu energiatehokkailla led-valoilla ja piha-alueen valaistuksessa on huomioitu Savilahden valonkaavan vaatimukset. Energiatehokkuuden lisäksi ovelliset kylmäkalusteen lisäävät asioinnin mukavuutta, kun ovet pitävät viileän ilman kalusteiden sisällä. Kylmäkalusteissa käytetään kylmäaineena ympäristölle haitatonta hiilidioksidia. Energiatehokkaat ilmanvaihto-, lämmitys- ja kylmäjärjestelmät takaavat laadukkaan lämmön talteenoton sekä lauhdelämmön hyödyntämisen. Yhdessä uusien kylmälaitteistojen ja energiavaraajien ansiosta energiatehokkuus parantuu merkittävästi.

Uuden parkkihallin katolle on asennettu oma aurinkovoimala, jonka teho tulee yltämään jopa puoleen koko Prisman energiankulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä. Myymälän käyttämästä sähköstä 100 prosenttia saadaan jatkossa uusiutuvalla energialla. Kuopion Prisman energiatehokkaat ratkaisut edistävätkin vahvasta S-ryhmän yhteistä tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä.

Alueellista työllistämistä

Suuri rakennusprojekti on työllistänyt myös kymmeniä pohjoissavolaisia rakennusalan yrityksiä. Esimerkiksi pääurakoitsijana projektissa on toiminut kuopiolaiset Rakennustyö Salminen Oy ja parkkihallin osalla Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy. Kohteen suunnittelusta on vastannut kuopiolainen Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky sekä rakennuksen visuaalisesta ilmeestä ja parkkihallista Suunnitteluhuone Oy.

Rakennusprojekti on ollut vaativa, parhaimmillaan Prisman rakennustyömaalla on työskennellyt yli 150 rakennusalan henkilöä. Työt on jaettu seitsemään eri urakka-alueeseen ja niiden vaiheittainen toteuttaminen on vaatinut kärsivällisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja, sillä välin kun kauppa on ollut koko ajan auki.

- Tämän hankkeen läpiviemisestä isoin kiitos kuuluu kaikille rakennustyömaalla ja myymälässä toimineille henkilöille ja tietenkin asiakasomistajillemme, jotka on asioineet remontin keskellä. Pian myymälä on valmis, kiittelee toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Investoinnin arvo on 35 miljoonaa euroa. Prisma Kuopio työllistää investoinnin jälkeen yli 250 henkilöä. Täysin uusitun myymälän avajaisia ja 25-vuotisjuhlia vietetään myöhemmin syksyllä.