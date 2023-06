Energiaviisas S-market Oulunsaloon

Arina lahjoittaa 50 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan - Asiakasomistajat päättävät tuen saajat 5.5.2023 15:49:54 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Arina on vahvasti sitoutunut tukemaan paikallisia yhteisöjä ja tapahtumia Pohjois-Suomessa. Sponsoroinnin painopiste on ensisijaisesti lasten ja nuorten toiminnassa, jota kuluneen kymmenen vuoden aikana on tuettu reilun puolen miljoonan eron arvosta. Tänä keväänä asiakasomistajien ääni kuuluu jälleen, kun Arina kutsuu kaikkia alueen lasten ja nuorten toimintaa järjestävät yhteisöt hakemaan mukaan tukitoimintaan 28.5.2023 mennessä, ja sen jälkeen kaikki alueen asiakasomistat äänestämään 50 000 euron tukipotin jakautumisesta.