Energiayhtiö St1:n osakkeet nousivat Privanetin listaamattomien yritysten jälkimarkkinalle

Suomen johtava listaamattomien yhtiöiden jälkimarkkina, Privanetin Premarket, sai maanantaina listoilleen harvinaisen, arvostetun suuryhtiön, kun vastuullisesta energiantuotannostaan ja vahvasta taseestaan tunnetun St1:n osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi.

St1-konserni kehittää, jalostaa ja jakelee nestemäisiä polttoaineita ja uusiutuvaa energiaa. Konsernin oman jalostuksen kapasiteetti on vuositasolla 30 miljoonaa barrelia ja valtaosa siitä jaellaan Pohjoismaissa yhtiön oman 1 310 asemaa kattavan St1- ja Shell-jakeluverkoston kautta.

St1:n strategian ydin on keskittyä yhä vahvemmin uusiutuvan energian tuotantoon. Tavoitteena on asteittain korvata fossiilinen energia uusiutuvilla, vastuullisilla ratkaisuilla. Uusiutuvan energian merkitys ja tuottopotentiaali ovat vahvassa kasvussa ilmastonmuutoksen vaatiman kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä. Myös kiristyvä regulaatio tukee yhtiön strategiaa. EU:n uusiutuvan energian direktiivin myötä St1:n portfolioon vahvasti kuuluvien kehittyneiden biopolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan lähivuosina nopeasti.

”Uskomme, että St1:n osake nousee nopeasti Premarket-jälkimarkkinan vaihdetuimmaksi osakkeeksi. St1 on kaikkien tuntema vastuullinen kasvuyhtiö ja jatkossa kaikki asiakkaamme voivat hankkia sen osakkeita kauttamme”, toteaa Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Karri Salmi.

Kaupankäynti St1:n osakkeilla alkoi eilen Privanetin Premarket-jälkimarkkinalla 35 euron tuntumassa ja vaihtoakin kertyi ensimmäisen päivän aikana jo yli puoli miljoonaa euroa.

”Mielestäni 35 euron osakekohtainen hinta, jolla yhtiön markkina-arvoksi saadaan noin 1,35 miljardia euroa, on varsin kiinnostava taso. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuonna jo lähelle seitsemää miljardia euroa, korollista velkaa on varsin maltillisesti ja yhtiön kertaluontoisista eristä puhdistettu käyttökate on ollut keskimäärin viimeisten viiden vuoden aikana yli 250 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on äärimmäisen mielenkiintoisia uusiutuvaan energiaan perustuvia hankkeita”, Salmi jatkaa.