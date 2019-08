Energiayhtiöltä vahva tulos alkuvuoden myrskystä huolimatta

Vuoden 2019 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 78,7 M€ liikevoiton ollessa 12,3 M€. Liikevaihto nousi hiukan yli 9 prosenttia ja liikevoitto peräti 37 prosenttia edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna. Omavaraisuusaste pysyi aikaisemmalla hyvällä tasollaan ollen 55,6 prosenttia.

Energianmyynti

Sähköenergiaa myytiin tammi–kesäkuussa yhteensä 977 GWh, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaukolämpöä myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 397 GWh. Laskua tuli lämmön myynnissä edellisvuoteen nähden nelisen prosenttia.

Sähkönsiirto

Tammi–kesäkuussa siirretyn sähkön kokonaismäärä oli 526 GWh, mikä on hieman yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden alkua väritti vahvasti vuoden vaihteessa riehunut Aapeli-myrsky, jonka heikentävä vaikutus alkuvuoden tulokseen ja toimitusvarmuuteen oli merkittävä.

- On todella hienoa, että konsernimme saavutti näin hyvän tuloksen. Seinäjoen voimalaitoksen viime vuonna tehtyjen omistusjärjestelyiden (tulosvaikutus -5 M€ vuonna 2018) ja Aapeli-myrskyn aiheuttamat lisäkulut (-2,6 M€ vuonna 2019) huomioiden vertailukelpoinen tulos oli hyvä, kommentoi Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Sähkön myynnissä näkyy asiakasmäärän kasvu, joka jatkui vuoden toisella kvartaalilla. Kesäkuun lopussa asiakkaita oli noin 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

- Tunnettuudessa parannamme jatkuvasti, Damlin toteaa tyytyväisenä.

- Autettu tunnettuus on nyt yli 50 prosenttia sekä pääkaupunkiseudulla että koko Suomessa mitattuna, ja asiakkaita meillä on jokaisessa kunnassa. Tästä on hyvä jatkaa.

Vaasan Sähkö -konsernin uusi strategia tuo myös muutoksia yhtiön toimintaan.

- Tavoitteenamme on alan paras asiakaskokemus. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää jatkossakin uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä ja erottua joukosta.