EnergyWeek 2020 siirtyy

Yhdeksäs vuosittainen Vaasa EnergyWeek 16.–19.3.2020 siirretään jatkuvasti kasvavan koronaviruksen leviämiseen liittyvän huolen vuoksi. Tapahtuma järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 11.3.2020 tehnyt tartuntalain (1227/2016, 6. luku § 58) nojalla päätöksen tapahtuman siirtämisestä.

- Lautakunta arvioi tapahtuman tuovan korostuneen riskin näytteilleasettajille ja osallistujille ja päätti, että kaikkien osallistujien ja Vaasan kaupungin asukkaiden turvallisuuden vuoksi EnergyWeek täytyy siirtää, yleislääketieteen ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Heikki Kaukoranta Vaasan kaupungilta kertoo.

- Tämä on erittäin valitettavaa kaikille tapahtumaan liittyville tahoille, mutta tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja ihmisten terveys on etusijalla. Meillä on yli kymmenen EnergyWeek -kumppania ja yli 30 järjestäjätahoa, jotka ovat kaikki työskennelleet kovasti viimeiset kuusi kuukautta järjestääkseen parhaan mahdollisen tilaisuuden. Tilaisuuteen oli tulossa yli 100 puhujaa ja 200 näytteilleasettajaa sekä ennätysmäärä rekisteröityjä osallistujia. Aiomme vakaasti pitää tapahtuman myöhempänä ajankohtana, sitten kun viranomaiset arvioivat sen olevan turvallista, sanoo EnergyVaasan Communications and Brand Manager Kristoffer Jansson.

EnergyWeek on vuosien aikana kehittynyt yhdeksi Euroopan tärkeimmistä energia-alan tapahtumista.

Päivitämme kaikki uusimmat tiedot EnergyWeekin kotisivuille www.energyweek.fi.