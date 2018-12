EnerKey ja IISY – yhdessä säästämässä ympäristöä ja ihmisiä

Energianhallinnan markkinajohtaja EnerKey ja sisäilman laadun asiantuntijayritys IISY ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla kiinteistön energiankulutusdatan yhdistämisen sisäilman laadun kanssa.

Kiinteistöjen hallinnalla on merkittävä vaikutus julkisten ja yksityisten yritysten taloudenpitoon sekä ihmisten hyvinvointiin. 15 % rakennuksista Suomessa on sisäilmaongelmaisia ja 800.000 suomalaista altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa ja hyvällä sisäilmalla voitaisiin välttää 35 % lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.



Sisäilmaolosuhteet ovat energiankäytön lopputuote

Kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoinnilla on energiansäästöjen ja vastuullisuuden ohella tarkoitus myös parantaa kiinteistön olosuhteita. Lämmittäminen, viilentäminen ja ilmanvaihto ovat suurimmat kiinteistöjen energiakulutuksen ja ympäristökuormituksen lähteet. Tämän kuormituksen määrällä on myös suora vaikutus kiinteistöjen sisäilmaan. Hyvä sisäilma mahdollistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat olosuhteet rakennuksen käyttäjille. Ennakoivalla sisäilmatyöllä on tarkoitus aloittaa muutos parempaan jo ennen ihmisten oireilua.

”Yhteistyömme IISYn kanssa tuottaa asiakkaillemme suurta lisäarvoa. Mahdollistamme ensi kertaa kiinteistöjen energiajohtamisen liittämisen sisäilman laadun johtamiseen. Lopputuloksena saamme aikaan vastuullista ja energiatehokasta kiinteistöjen hallintaa sekä tietenkin laadukkaamman sisäilman kiinteistöjen käyttäjille”, toteaa EnerKeyn toimitusjohtaja Ilari Anttila.

