EnerKey taklaa ilmastonmuutosta tehokkaan energiajohtamisen ja vastuullisuusraportoinnin keinoin

Energia-alan asiantuntija Enegia on strategia- ja brändiuudistuksen myötä nyt EnerKey. Entistä tehokkaamman ja keskitetymmän energiajohtamisen- ja raportoinnin keinoin tavoitellaan miljoonasäästöjä ja taistellaan ilmastonmuutosta vastaan.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti haastaen yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan. Tämä on tunnistettu myös EnerKeyllä, jossa on haluttu fokusoitua entistä tarkemmin energiatehokkuuden johtavaksi asiantuntijaksi ja auttaa yrityksiä saamaan aikaan merkittäviä energiasäästöjä. EnerKeyn asiakkaina ovat mm. kaikki Suomen suurimmat päivittäistavarakaupan toimijat. Esimerkiksi Keskon kanssa on saatu aikaan viiden miljoonan euron vuosisäästöt EnerKeyn tarjoaman energianhallintajärjestelmän avulla.

Ilari Anttilasta EnerKeyn uusi toimitusjohtaja

“Jatkuvalla, johdonmukaisella energiankulutuksen raportoinnilla ja energiajohtamisella voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä. Kun säästetään energiaa, säästetään myös ympäristöä”, EnerKeyn uudeksi toimitusjohtajaksi toukokuussa 2018 nimitetty Ilari Anttila kertoo. Anttila on toiminut viimeiset neljä vuotta toimitusjohtajana kiitoteiden valaistuskomponentteja toimittavalla Eflalla ja sitä ennen johtotehtävissä mm. Digitassa, Electrosonicissa ja Nokiassa. Aikaisemmin Enegia-nimellä toiminut yritys on mielletty energiapalveluiden laaja-alaiseksi tavarataloksi, mutta Anttilan mukaan toimintojen keskittäminen EnerKey-brändin alle koettiin uudistuksen myötä luontevaksi valinnaksi.

Päästöt kuriin, ympäristö kiittää

EnerKeyssä otettiin kesällä 2018 käyttöön CO2-päästöraportointi, jonka avulla voidaan seurata entistä tarkemmin, mistä päästöt syntyvät ja kuinka niitä voidaan vähentää. “Vastuullisuusraportointi on todella merkittävä osa-alue ja siihen liittyen meillä on jo nyt palveluita, joita kehitämme jatkuvasti eteenpäin”, Anttila täsmentää.

Keväällä EnerKeyn hallituksen puheenjohtajana aloittanut Hannu Vaajoensuu näkee yrityksessä todella paljon potentiaalia. “Tämä on yhteiskunnallisesti tärkeää tekemistä. Kun rakennusten energiatehokkuus on kunnossa, saadaan kivihiilivuoret katoamaan kaupunkien laidoilta”, Vaajoensuu painottaa.

Anttilan ja Vaajoensuun lisäksi EnerKey vahvistaa hallitustaan Lennu Keinäsellä, joka tunnetaan Paytrail-maksupalveluiden perustajana ja enkelisijoittajana.