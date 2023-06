Enfon ja Voimatelin hallitukset uudistuvat

Mikko Heinonen Voimatel Oy:n toimitusjohtajaksi 17.4.2023 09:30:16 EEST | Tiedote

Voimatel Oy:n (”Voimatel”) hallitus on nimittänyt filosofian maisteri Mikko Heinosen yhtiön toimitusjohtajaksi. Heinonen on toiminut Voimatelin väliaikaisena toimitusjohtajana elokuusta 2022 lähtien. Hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 alkaen ja toimii tällä hetkellä myös Voimatelin tytäryhtiön OptiWatti Oy:n toimitusjohtajana.