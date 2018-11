Englanninkielinen opetus laajenee Vaasassa

Englanninkielisen perusopetuksen oppilaspaikat kaksinkertaistuvat Vaasassa, kun nykyisen kaksikielisen opetuksen linjan rinnalle perustetaan englanninkielisen opetuksen linja. Laajennus aloitetaan syksyllä 2019 yhdysluokkaopetuksena 1.-2. luokille Suvilahden koulussa.

Vt. koulutoimenjohtaja Kari Nummela kertoo, että englanninkielisen opetuksen laajentamisella vastataan kovaan kysyntään, joka on vain kasvanut vuosi vuodelta.

- Suurin tarve englanninkieliselle opetukselle on vaasalaisilla perheillä, jotka korostavat englannin kielen osaamisen tärkeyttä tulevaisuuden opiskelu- ja työelämässä. Lisäksi englanninkielistä opetusta toivovat kansainväliset perheet sekä Vaasan yliopiston ja yritysmaailman edustajat, Nummela kertoo.

Tällä hetkellä laajamittaista kaksikielistä (englanti-suomi) opetusta järjestetään Suvilahden alakoululla ja Merenkurkun yläkoululla.

- Tällä linjalla opiskelee nyt 185 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Uuden linjan valmistuttua kokonaisuudessaan vuonna 2025, oppilasmäärä englanninkielisessä opetuksessa kaksinkertaistuu noin 370 oppilaaseen, Nummela kertoo.

Uusia tiloja tarvitaan vuonna 2023

Uudella linjalla englanninkielisen opetuksen osuus on nykyistä linjaa suurempi. Esimerkiksi kuudennella luokalla englanninkielisen opetuksen osuus on uudella linjalla 60 prosenttia, kun se nykyisellä linjalla on 40 prosenttia.

- Opetuksessa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa ja opetuskieli on pääsääntöisesti englanti. Oppilaan äidinkieli voi olla suomi, ruotsi tai jokin muu kieli, kertoo aluerehtori Johanna Olsson, joka on toiminut englanninkielisen opetuksen laajentamista varten kootun työryhmän puheenjohtajana.

Nykyinen ja uusi englanninkielisen opetuksen linja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, ja kokonaisuuteen lisätään yksi opetusryhmä vuosittain. Laajennus alkaa syksyllä 2019 yhdysluokkaopetuksena 1.-2. luokille.

- Ensimmäiset neljä vuotta voidaan toimia Suvilahden koulun nykyisissä tiloissa, mutta syksyllä 2023 laajentunut toiminta edellyttää uusia tiloja. Opetuksen järjestämisen ja julkisten liikenneyhteyksien kannalta on tärkeää, että uudet tilat löytyvät kaupungin keskustasta tai keskustan tuntumasta, Olsson kertoo.

Kansainvälisyys ja monikielisyys tärkeässä roolissa Vaasassa

Kari Nummelan mukaan englanninkielisen opetuksen lisääminen kasvattaa myös Vaasan vetovoimaa houkuttelevana työpaikkana.

-Vaasa on vahvasti kansainvälinen kaupunki, ja haluamme tarjota entistä laajempaa englanninkielistä opetusta myös kansainvälisten perheiden lapsille. Myös Vaasan kaupungin strategiassa kansainvälisyys ja monikielisyys ovat todella tärkeässä roolissa.

Asiasta päättää kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 14.11.