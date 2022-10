Ennakkoluulottomalla yhteistyöllä kannustavia kokemuksia

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä (Keusote) on pitkään tehty yhteistyötä yhdistysten kanssa, mutta tänä syksynä on innostuttu kokeilemaan ensimmäistä kertaa tilojen tarjoamista yhdistysten käyttöön. Keusote on antanut Järvenpään terveysaseman JUSTin kuntosalilta Tuusulanjärven Reuma -yhdistyksen käyttöön oman vuoron.

Tuusulanjärven Reuma edistää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hoitoa ja kuntoutusta. JUSTissa kokoontuvilla kuntosaliryhmillä halutaan auttaa reumapotilaita, joiden toimintakyky tarvitsee syystä tai toisesta tukea. Kuntosaliohjaus on yksilöllistä ja suunniteltu tukemaan lihaskuntoa, koordinaatiota ja tasapainoa.

Ryhmän ohjaajina toimivat tekonivelkuntoutukseen perehtyneet ja erityisryhmien liikuntaan kouluttautuneet asiantuntijat.

– On ihana nähdä sitoutuneisuus harjoitteluun ja kasvava nälkä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Pyrimme madaltamaan ryhmäläisten kynnystä liikuntaan sekä kannustamme heitä jatkamaan omatoimista harjoittelua kurssin jälkeenkin, kertoo ohjaaja Tuire Rinta.

Kuntosaliryhmät suosittuja ja kokemukset kannustavia

JUSTin kuntosali soveltuu reumapotilaiden liikuntaharjoitteluun erinomaisesti: tilat ovat esteettömät ja kuntosalin laitteet helppokäyttöisiä ja turvallisia. Ohjattu harjoittelu on saanut myös osallistujilta kiitosta. Moni on esimerkiksi kertonut ohjatun harjoittelun sytyttäneet kipinän jatkaa kuntosalilla treenaamista jatkossakin.

Tilojen maksuttomuus on ollut yhdistykselle tärkeää.

– Olemme jo aiemmin yrittäneet aktivoida jäseniämme kuntosaliharjoitteluun. Sopivien tilojen löytyminen osoittautui kuitenkin haastavaksi. Yksi hallituksemme jäsenistä tuli ajatelleeksi JUSTin kuntosalia. Siitä alkoi yli vuoden mittainen prosessi, jonka lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Kati Laukkanen.

Keusoten ja Tuusulanjärven Reuma -yhdistyksen kokeilulla on ratkottu lukuisia käytännön asioita, kuten sopimuksia, kulkulupia ja vakuutusasioita, mikä jatkossa helpottaa samankaltaista yhteistyötä myös muiden yhdistysten kanssa.

– Olemme saaneet tästä erinomaista kokemusta ja jatkamme vastaavien kumppanuusmallien suunnittelua järjestöneuvottelukunnan teemaverkostojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Meillä kaikilla on yhteisenä tavoitteena, että asukas saa oikea-aikaista palvelua oikeassa paikassa, toteaa Keusoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija Marjut Suo.

Kuluvalla viikolla (9.–15.10.) vietetään valtakunnallista Reumaviikkoa teemalla sairaan hyvä hoitopolku. Viikon ohjelma löytyy Reumaliiton sivuilta.

Reumaviikolle sijoittuvaa Maailman reumapäivää on vietetty 1990-luvulta lähtien aina 12.10. Päivän tarkoituksena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Päivää vietetään Reumaliiton aloitteesta.

Lisätiedot:

Leena Kurki-Kangas

johtava asiantuntija

puh. 050 497 2481

leena.kurki-kangas@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Kati Laukkanen

puheenjohtaja

puh. 044 077 4505

tuusulanjarvenreuma@gmail.com

Tuusulanjärven Reuma