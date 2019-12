Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 10.12.2019

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 3.12.2019 29.11.2019 08:19:03 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 3. joulukuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa filosofian maisteri Harri Korhosen lukiokoulutuksen päällikön virkaan nimittäminen. Listalla on lisäksi useita tilahankkeita: Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan hankesuunnitelman puoltaminen osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 Koskelan ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelman puoltaminen osoitteeseen Käpyläntie 8 Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Heteniityntie 4 Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Koulutanhua 1 Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Maunulanmäki 5 Kannelmäen peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Ru