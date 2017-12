Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 19.12.2017

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu ensi viikon tiistaina 19.12.. Kokouksen esityslista on julkaistu Kasvatus ja koulutus toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?ls=11&doc=Kasko_2017-12-19_Skju_5_El

Esityslistalla on paljon merkittäviä aiheita ja alla muutamista nostoja:

Kielipainotteisen esiopetuksen laajentaminen

Helsingin strategiaohjelman mukaisesti lisätään elokuusta 2018 alkaen ruotsin kielen kielikylpyopetusta sekä englanninkielistä opetusta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kasvatus- ja koulutus toimiala esittää, että toimintakaudesta 2018–2019 alkaen käynnistetään laajamittainen kaksikielinen suomi-englanti-esiopetus Kannelmäessä päiväkoti Pelimannissa sekä Vuosaaressa päiväkoti Merirastissa. Lisäksi toimiala esittää, että Puistolassa varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorissa (osoitteessa Puistolanraitti 18) käynnistetään ruotsin kielen kielikylpyopetus ja Pukinmäessä päiväkoti Nuotissa laajennetaan kielikylpyopetusta yhden hoito- ja kasvatushenkilön verran.

Kasvatus- ja koulutus toimiala esittää, että kaksikielisen esiopetuksen ryhmäkoko on 21 lasta ja että varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorin ruotsin kielen kielikylvyssä ryhmäkoko on 14 lasta kaudella 2018–2019. Mikäli hakijoita ryhmiin on enemmän kuin voidaan ottaa, valitaan ensisijaisesti kyseisessä päiväkodissa jo olevat lapset ja tämän jälkeen valinta ratkaistaan arvalla.

Lisätietoja: Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puh. 09 310 43368

Kaupunkitasoinen kieliohjelma koskien Pasilan peruskoulun kaksikielistä suomi-saame-opetusta

Kasvatus- ja koulutus toimiala esittää, että Pasilan peruskoulussa aloitetaan laajamittainen kaksikielinen suomi-saameopetus 1.8.2018 alkaen. Opetukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään 5 oppilasta ja maksimiryhmäkooksi 24 oppilasta. Oppilaat esitetään otettavaksi opetukseen hakeutumisen perusteella ilman soveltuvuuskoetta. Ensisijaisesti otetaan Helsingissä asuvia oppilaita. Opetukseen voidaan ottaa myös muussa kunnassa asuvia oppilaita, mikäli koulussa on tilaa. Mikäli oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, käytetään arvontaa.

Lisätietoja Outi Salo, perusopetuspalveluiden johtaja, puh. 09 310 86774

Muutos suomenkielisten peruskoulujen kieliohjelmaan: A1-kielen varhentaminen 1. vuosiluokalta alkaen

Kasvatus- ja koulutus toimiala esittää, että A1-kielen opiskelu alkaa ensimmäiseltä vuosiluokalta 1.8.2018 alkaen. A1-kielen opetuksen minimiryhmäkooksi 1. vuosiluokalla alkavassa kielessä esitetään vähintään 12-15 oppilasta. Koulu päättää omassa opetussuunnitelmassaan tarkemman ryhmäkoon.

Lisätietoja Outi Salo, perusopetuspalveluiden johtaja, puh. 09 310 86774

