Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 20.9.2022

Helsinki sulkee osan leikkipuistoista vaikeassa henkilöstötilanteessa 13.9.2022 13:18:04 EEST | Tiedote

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula jatkuu Helsingissä sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Osa suomen- ja ruotsinkielisistä päiväkodeista kärsii tällä hetkellä vaikeasta henkilöstö- ja sijaispulasta. Kaupunki on tehnyt viime vuosina lukuisia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi: varahenkilöitä ja nopean toiminnan apua on lisätty, palkkausta on korotettu ja palkitsemisia tehostettu, urapolkuja on kehitetty systemaattisesti, pätevöitymistä ja täydennyskoulutustarjontaa on lisätty, uusien työntekijöiden perehdytystä on kehitetty, opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä on lisätty sekä vahvistettu myös pedagogiikkaa, viestintää ja rekrytointimarkkinointia. Toimenpiteistä huolimatta kaupungissa on alueita ja yksikköjä, joihin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilökuntaa lakisääteisen mitoituksen mukaisesti. ”Olemme tehneet paljon toimenpiteitä ja tuoneet asiaa laajasti esille, mutta on sanottava, että kaupunki ei täysin yksin pysty ratkaisemaan henkilö