Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14. huhtikuuta

Toisen asteen maksuttomuuden loppuraportti



Lautakunnalle esitetään tiedoksi loppuraportti toisen asteen maksuttomuuden kokeilusta saaduista tuloksista.

Kokeilun piiriin kuuluivat opintonsa syksyllä 2019 aloittaneet ensimmäisen vuoden opiskelijat Helsingin kaupungin lukioissa (myös lukioon valmistava koulutus) sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (perustutkinto- ja VALMA-opiskelijat). Kokeilun määrärahat kohdistettiin lainattavaan oppimateriaaliin, HSL:n Helsingin sisäiseen matkakorttiin ja kulttuurikäynteihin.

Kulttuurikäynneissä toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa Pääsy sallittu -kampanja, joka kokosi yhteen runsaasti erilaisia tapahtumia. Tavoitteena oli tarjota oppilaitoksille kattaus joustavan ilmoittautumismenettelyn kulttuuritapahtumia.

Kokeilu lisäsi digitaalisten oppimateriaalien käyttöä Helsingin kaupungin lukioissa. Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilussa 82 % hankitusta oppimateriaalista oli digitaalista. HSL:n matkalippuja luovutettiin kokeilun aikana 5 532 opiskelijalle eli noin 90 % kokeilun piirissä kuuluneista otti edun käyttöönsä. Pääsy sallittu -kampanjan tapahtumiin tuli 828 ilmoittautumista. Kampanjan täyttöaste oli hieman yli 20 %. Muita kulttuurikäyntejä tehtiin vaihtelevasti.

Kokeilusta saatiin kaiken kaikkiaan runsaasti tietoa siitä, mitä toisen asteen maksuttomuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon. Erityinen hyöty saatiin lukioiden oppimateriaalihankintojen käytännön toteutuksesta. Myös kokeilun parissa työskennelleen henkilöstön mielipiteet ovat arvokkaita, mikäli maksuttomuus jatkossa vakiintuu osaksi toisen asteen koulutusta.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) toimenpiteiden toteutumisen arviointi



Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään tiedoksi digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden toteutuminen.

Opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 päätavoitteena oli uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen ja tulevaisuuden hyvä oppiminen, jolle tietoteknologia luo mahdollisuudet. Tavoitteena oli turvata kouluille ja oppilaitoksille tasavertaiset mahdollisuudet digitalisaatioon.

Arvioinnin mukaan toimintakulttuuri on kehittynyt kouluissa ohjelmakauden aikana kohti osaamisen jakamista ja oppijalähtöisyyttä. Digitaalisia laitteita on opittu käyttämään pedagogisesti mielekkäällä tavalla ja oppimisympäristöt ovat avautuneet, samoin arviointi on kehittynyt portfoliopedagogiikan lisääntymisen myötä. Opettajien digiosaamisen kehittäminen on ollut monimuotoista: opetus on koostunut mm. lähikoulutuksesta, webinaareista ja monimuotokoulutuksesta.



Lisäksi on hyödynnetty vertaiskouluttajien ja -kehittäjien verkostoja.

Haasteina ovat olleet erityisesti perusopetuksessa suuret yksikkökohtaiset erot toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisessä.

Digitalisaatio-ohjelma on osaltaan tukenut ja mahdollistanut vuonna 2016 voimaan tulleiden opetussuunnitelmien toteuttamista ja ohjelman tuloksia on nähtävissä parhaillaan, kun kouluissa on suurelta osin siirrytty digitaalisesti tapahtuvaan etäopetukseen koronavirustilanteen takia.

