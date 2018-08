Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.8.2018

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 14. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 14. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat



Esityslistalla on muun muassa alla olevat esitykset:



Asia 6: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus 2019-2021

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee kaupunginhallitukselle esitettävää vuoden 2019 talousarvioehdotusta ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaehdotusta.



Asia 19: Palvelusetelin käyttöönotto yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään palvelusetelimallin valmistelutilanne, joka merkitään tiedoksi. Helsingissä valmistellaan palvelusetelimallia, jossa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa ja kunnan hyväksymä yksityinen palvelusetelituottaja. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen ja 5-vuotiaiden maksuttomuus (4 tuntia päivässä) syksystä 2018 alkaen edellyttävät mallia, jossa palveluseteli tasaa asiakasmaksuja perheille.



Asia 20: Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma vuosille 2018-2028

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma vuosille 2018-2028, joka merkitään tiedoksi. Suunnitelmassa ehdotetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Tilankäytön suunnitelmassa esitetään muun muassa uuden Myllypuron toimipaikan rakentamista Metropolian kampuksen viereen.



Lautakunnan koko esityslistaan voi tutustua osoitteessa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kasko_2018-08-14_Kklku_9_El



Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkossa heti kokouksen päätyttyä.