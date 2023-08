Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.8.2023

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 20.6.2023 20.6.2023 09:27:11 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tiistaina 20. kesäkuuta pidetyn ylimääräisen kokouksen päätöstiedote sekä esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunta päätti kokouksessa, että leikkipuistotoiminnot puistoissa Kaunokki ja Vallila lakkautetaan 1.8.2023 alkaen. Helsingin leikkipuistojen tilaverkkoa on tarkasteltu keväällä 2023 olemassa olevien tilojen kunnon, vuosittaisten käyttäjämäärien sekä alueiden kehittymisen näkökulmasta. Leikkipuistojen ja perhetalojen tarvetta on arvioitu alueellisesti osana palveluverkkosuunnittelua, tavoitteena alueellisesti mahdollisimman yhdenvertainen palveluverkko. Tarkastelun perusteella leikkipuisto Kaunokin aamupäivien avoin leikkipuistotoiminta päättyy vähäisten käyttäjämäärien johdosta ja tilat siirtyvät päiväkoti Kaunokin käyttöön 1.8.2023 lukien. Leikkipuisto Piika, joka sijaitsee noin kilometrin päässä Kaunokista, vastaa Malminkartanon alueen leikkipuistopalveluiden tarjonnasta. Lautakunta korosti yksimie