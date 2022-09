Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 4.10.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 20.9.2022 16.9.2022 16:26:41 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 20. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Suomenkielisen jaoston esityslistalla on muun muassa esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet 1.1.2023 alkaen sekä esiopetuksen oppilaaksiottoalueiden tarkistaminen ja voimaantulo 1.8.2023 alkaen Listalla on myös Helsingin kaupungin opetussuunnitelmien ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien suunnitelmien täsmentäminen 1.8.2022 alkaen Opetushallituksen asettamien perusteiden ja määräysten mukaisesti Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.