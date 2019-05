Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 7.5.2019

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 7. toukokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Muun muassa seuraavat asiat ovat esityslistalla:

Vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

Lautakunnalle esitetään tiedoksi vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 talousarvion investointimäärärahat ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuodelta 2018 siirtyneiden hankintojen perusteella myönnetyistä ylitysoikeuksista ennustetaan käytettävän tänä vuonna 6 miljoonaa euroa ja siirtyvän vuodelle 2020 noin 15 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi ylitysoikeuksia vuodelle 2019 varhaiskasvatuksen laitehankintoihin, oppilas- ja opettajakoneiden hankintaan, langattomien verkkojen rakentamiseen, esitystekniikan, oppimisalustojen ja tilojen turvalaitteiden hankintaan sekä toimialan tietojärjestelmien, kuten asiakastietojärjestelmän uusimiseen ja kehittämiseen.

Seuraava talousarvioennuste tehdään elokuussa.

Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2018

Kasvatus- koulutuslautakunnalle esitetään tarkastuslautakunnalle annettavaksi lausuntoa vuoden 2018 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta on pyytänyt seuraavista asioista lausuntoa:

englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraaminen

erityisopettajien määrä

positiivisen diskriminaation määrärahojen jako

oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuus

ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

Iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2019 – 2020

Lautakunnalle esitetään vahvistettavaksi lukuvuodelle 2019 – 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaisiksi euromääriksi:

1. Oppilaskohtainen laskennallinen avustus on 1 000 euroa/oppilas.

2. Järjestämispaikkakohtainen laskennallinen avustus on 1300 euroa/toimintapaikka

3. Uuden ryhmän perustamisraha ensimmäisenä toimintavuonna on 2000 euroa. Ryhmää ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittävästi.

4. Harkinnanvarainen avustus:

- erityisen tuen oppilaiden ohjaajaresursseihin myönnetään tarpeen mukaan 15 000 euroa/ohjaaja. Ohjaajatarve arvioidaan yksilökohtaisesti yhteistyössä palveluntuottajan ja iltapäivätoiminnan palveluvastaavan kanssa, koska oppilaiden yksilölliset tarpeet ja ryhmässä toimimisen taidot vaihtelevat.

- haettuihin todellisiin tilavuokrakustannuksiin, juokseviin kiinteistönhuoltokustannuksiin, kuten vesi- ja sähkökuluihin voidaan myöntää avustusta.

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.