Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.10.2022

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 23.9.2022 20.9.2022 15:37:29 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 23.9.2022 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. Jos määräykset hyväksytään, ne tulevat voimaan 1.11.2022, lukuun ottamatta biojätteen erilliskeräysvelvoitetta pienkiinteistöille, joka tulee voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024. Lisäksi siirtymäaikoja on kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa koskevissa erilliskeräysvelvoitteissa, joissa hyötyjätteiden keräysvelvoitteiden rajoja on madallettu. Hallitus päättää seuraavien asioiden esittämisestä yhtymäkokoukselle: - HSY:n hallintosäännön hyväksyminen - talousarviovuotta 2022 koskevan vesihuollon sidotun investointimäärärahan ja sidotun toimintamenomäärärahan korottaminen. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Hämeentien (