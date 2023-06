Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.6.2023

16 kilometrin opastettu maastopyöräreitti keskellä Keskuspuistoa 12.6.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsinkiä halkovaan kaupungin suurimpaan puistoon, eli Keskuspuistoon, on rakennettu pääkaupungin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti, joka valmistuu 19.6.2023. Maastopyöräreitti on peräti 16 kilometriä pitkä, se etenee vaihtelevan metsäisessä maastossa ja reitti on merkitty puihin punaisilla reittimerkeillä. Reitti alkaa Laakson ratsastuskentän pohjoispuolelta, kulkee läpi Keskuspuiston, kiertää Pitkäkosken ja Haltialan metsäalueella ja päättyy Paloheinän majalle. Reitin voi ajaa molempiin suuntiin.