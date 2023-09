Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu 21.9.2023

Kalasataman kirjasto avautuu 15.1.2024 – tällainen uudesta kirjastosta tulee 13.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuodesta 2024 avautuva Helsingin 38. kirjasto on persoonallinen lähikirjasto asukkaiden arjen keskellä ja matkan varrella. Uuden kirjaston leikkisät tilat kutsuvat lukemaan ja viettämään aikaa yhdessä. Erityistä Kalasatamassa on kirjaston kokoon nähden laaja kokoelma lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Kirjaston suunnittelua on tehty yhdessä alueen asukkaiden kanssa.