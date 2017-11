Ennakkotiedote: Pauliina Rauhalan toinen romaani Synninkantajat ilmestyy maaliskuussa

Gummerus

Gummerus on hyvällä sykkeellä toimiva ja laadukas yleiskustantamo, yksi Suomen vanhimmista. Tehtävämme on tuottaa suomalaisille lukijoille elämyksiä huviksi ja hyödyksi. Olemme kirjailijan ammattitaitoinen ja sitoutunut kumppani kustantamisen kaikissa vaiheissa. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse, tekevät kädet ja hyvä sydän. Hyvin verkostoitunut ja taloudellisesti vakaa kustantamomme on toiminut itsenäisenä perheyrityksenä vuodesta 1872.