Ennakkotiedote: Mitä konkurssissa tapahtuu ja miten siitä selviää? 10 tapaa tehdä konkurssi ilmestyy 28.8.

Taina Ahtela haluaa uutuuskirjallaan 10 tapaa tehdä konkurssi – ja selvitä siitä hälventää konkurssiin liittyviä pelkoja, häpeää ja epäonnistumisen leimaa. Kirja osoittaa, että elämä jatkuu myös konkurssin jälkeen. Kymmenen yrittäjän tarinan lisäksi kirja sisältää tilasto- ja asiantuntijatietoa suomalaisista konkursseista.

”Joskus viisainta on antaa periksi, ja elämä jatkuu myös konkurssin jälkeen. Moni haastateltavista on ollut valmis yrittämään uudelleen, entistä viisaampana. Me muut voimme yrittää oppia paitsi mahdollisista virheistä myös niistä onnistumisista, joita jokaisen yrittäjän ja yrityksen matkalla on ollut”, Ahtela kirjoittaa kirjan esipuheessa.

Ennen kaikkea kirja kertookin yrittäjyydestä ja yrittämisen palosta.

”Joskus onnistumisen ja epäonnistumisen välinen raja on hiuksenhieno. Pieni ja sattumanvarainenkin asia saattaa keikauttaa vaa´an puolelle tai toiselle. Kummalle, se selviää vain yrittämällä.”

Yrittäjän päivää vietetään 5.9.2023.

Kirjailija Taina Ahtela (s. 1979) on toimittaja ja viestintäammattilainen, jota kiehtovat ihmisten elämänvalinnat ja talouden ilmiöt.

Taina Ahtela: 10 tapaa tehdä konkurssi – ja selvitä siitä

208 sivua

Ilmestyy 28.8. painettuna kirjana, e- ja äänikirjana, lukija Suvi-Kanerva Koivusalo



