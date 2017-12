Ennakkotieto: Koti 360° kertoo kaiken suomalaisesta asumisesta

Koti on suomalaiselle ennen muuta turvapaikka. Koti 360° kertoo ensi vuoden alussa, mitä suomalaiset odottavat asunnoltaan ja asumiseltaan, sisutukselta ja remontoinnilta. Koti 360° on Insight360 oy:n segmentointitutkimus, joka antaa laajimman tähänastisen kuvan suomalaisten suhteesta kotiin. Analyysin pohjana on poikkeuksellisen laaja kyselyaineisto, jonka on koonnut Taloustutkimus.

Yli kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista kuvaa kotia turvapaikakseen.

Kotinsa turvallisuuden puolesta pelkää vain joka kymmenes suomalainen.

Kaksi kolmesta suomalaisesta voisi harkita asunnon vaihtamista.

Suosituinta on etsiä asuntoa läheltä suuren kaupungin keskustaa. Viidennes on valmis harkitsemaan asuntoa ulkomailta.

Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia valmiista omakotitalopaketeista. Miehistä kolmannes olisi valmis rakentamaan mahdollisimman paljon itse.

Paljon puhuttu yhteisöllinen asuminen kiinnostaa erittäin paljon vain 4 prosenttia suomalaisista.

Pohjoismainen tyyli hallitsee sisustamista, sillä vaaleat sävyt, luonnonvalo ja selkeät linjat ovat suosituimpia, mutta "romanttisuus", "vintage" ja "nostalgia" eivät houkuttele. Suomalaisten arjessa, asenteissa ja arvoissa on eroja, jotka näkyvät erityisen kiinnostavasti suhteessa kotiin ja asumiseen. Koti 360° ryhmittelee 18–79-vuotiaat suomalaiset elämäntaparyhmiin eli segmentteihin sen mukaan, millainen suhde heillä todennäköisesti on kodin hankkimiseen, siellä asumiseen ja remontointiin. Emme ole kiinnostuneita vain siitä, että 48 % suomalaisista nauttii sisustamisesta, vaan erityisesti siitä, keitä he ovat. Mitä he harrastavat, missä he asuvat, paljonko rahaa he ovat valmiita sijoittamaan sisustukseen ja asumiseen? Koti 360° -segmentointimalli on

- asumisen tietopankki

- vastaus myynnin ja markkinoinnin kysymyksiin kohderyhmistä

- tutkittua ihmisymmärrystä. Koti 360° -segmentointimalli tarjoaa myös alueellista tietoa, miten elämäntaparyhmät eroavat eri puolilla Suomea sekä vertailla eri ryhmien toimintaa verkossa. Tutkimus ja analyysi on toteutettu yhteistyössä Insight360:n ja Taloustutkimuksen kanssa. Tulokset julkistetaan tammikuussa. Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Mikko Hormio, mikko.hormio@ihminen360.fi, puhelin 050 5550432 toimitusjohtaja Perttu Hillman, perttu.hillman@ihminen360.fi, puhelin 050 3760908

