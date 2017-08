Ennätyksellinen luottohäiriöiden määrä heijastuu vuokranmaksuun – hyvä vuokranantaja puuttuu heti maksuhäiriöihin

2.8.2017 08:30 | Suomen Vuokranantajat ry

Luottohäiriöiden ennätyskorkea määrä näkyy myös vuokranmaksussa. Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan. Suomen Vuokranantajien uusi opas antaa neuvoja perintään, vuokrasuhteen päättämiseen ja häätöön.

Suomen Asiakastiedon mukaan luottohäiriöiden määrä on ennätyksellisen korkea. Tämä heijastuu myös vuokramarkkinoihin.



”Vuokralaisen maksukyvyn ongelmista tulee nopeasti myös vuokranantajan ongelma. Jos vuokralainen ei maksa vuokraansa, joutuu vuokranantaja asumisen maksumieheksi”, kertoo Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Aleksi Sarasmaa.

Suomen Vuokranantajien uusi Perintä- ja häätöopas antaa vinkkejä tilanteisiin, joissa vuokranmaksu takkuaa.

”Hyvä vuokranantaja puuttuu vuokranmaksun viivästyksiin välittömästi. On niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin edun mukaista, että asiat saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti. Vuokranantajalla on hyvä olla pelisilmää antaa tilanteesta riippuen hieman joustoa. Näin voidaan parhaimmillaan välttää vakavammat seuraukset, kuten vuokrarästien kasaantuminen ja sopimuksen päättyminen”, Sarasmaa tiivistää.



Keinot puuttua vuokranmaksun takkuamiseen:



1. Yhteydenottokin voi riittää



Jos vuokranmaksussa huomataan viiveitä, on vuokralaiseen hyvä ottaa heti yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Usein jo tämä riittää ja vuokralainen korjaa unohduksensa maksaen rästissä olleen vuokran.

Mikäli vuokralainen ei korjaa toimintaansa, kannattaa vuokranantajan lähettää kirjallinen maksumuistutus. Maksumuistutuksesta voi periä myös maksun, joka saattaa konkretisoida myöhästymisen vuokralaisen paremmin ja innostaa häntä hoitamaan maksut jatkossa ajallaan. Jos vuokralaisella on maksuvaikeuksia, voi hänen kanssaan olla hyvä yhdessä laatia maksusuunnitelma.



2. Perintätoimisto apuun



Jos yhteydenotot tai maksumuistutukset eivät auta, kannattaa turvautua perintätoimistoon.



3. Sopimuksen päättäminen, irtisanominen tai purkaminen



Mikäli vuokralainen ei kuitenkaan suoriudu vuokranmaksusta, voi vuokranantaja joutua turvautumaan sopimuksen päättämiseen. Sopimus on aina mahdollista päättää sopimalla siitä yhdessä osapuolten kesken.



Kun kyseessä on lähinnä myöhästely vuokranmaksussa eikä niinkään kokonaan maksamatta olevat vuokrat, voidaan vuokrasopimus irtisanoa. Kuitenkaan määräaikaista vuokrasopimusta ei pääsääntöisesti voida irtisanoa kesken sopimuskauden.



Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun oleellisesti eli jättää vuokran kokonaan maksamatta vähintään kahden kuukauden ajalta, voi vuokranantaja turvautua vuokrasopimuksen purkamiseen. Jos vuokrasopimus puretaan, se päättyy välittömästi ilman mitään irtisanomisaikaa. Purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja yksi näistä on vuokranmaksun laiminlyönti.



4. Häätö viimeisenä keinona



Viimeinen keino hoitaa asia on hakea häätöä tuomioistuimelta.



”Koska häätö on kuitenkin hidas ja järeä toimenpide, suosittelemme aina hakemaan ratkaisua neuvottelemalla”, sanoo Aleksi Sarasmaa.



