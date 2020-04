Ennätysmäärä yli 17 000 haki Oulun yliopistoon

Tutkijat: Mikro- ja yksinyrittäjät tarvitsevat nopeasti suoraa tukea ja neuvontaa 26.3.2020 15:07:33 EET | Tiedote

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne koskee taloudellisesti kriittisimmin mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä), erityisesti yksinyrittäjiä. Kaikista Suomen yrittäjistä 69% on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjien yleisin yritysmuoto on toiminimi, joka jää mm. Business Finlandin tarjoaman kriisirahoituksen ulkopuolelle. Hallitus on myös reagoinut yksinyrittäjien ja toiminimien tilanteeseen edistämällä yrittäjien työttömyysturvaa. Sen toimeenpano täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti ja lisäksi tarvitaan mikroyrityksille suunnattua suoraa tukea konkurssiaallon välttämiseksi, toteavat Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkijat.