Ensemble Nylandia aloittaa kymmenvuotisen taipaleensa juhlinnan konsertilla 18.5.2019

Cembalisti Matias Häkkisen luotsaama Ensemble Nylandia juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden ensimmäinen konsertti järjestetään 18.5. klo 19 Helsingin konservatorion salissa. Se on uusin käsin ja korvin luotu versio yhdestä Nylandian pitkäikäisimmistä ja rakastetuimmasta produktioista, vuonna 2012 ensiesityksensä saaneesta Henry Purcellin (1659–1695) musiikkia sisältävästä What Magick has Victorious Love -kokonaisuudesta. Solistina laulaa Suomen kysytyimpiin ja valovoimaisimpiin laulajiin kuuluva sopraano Tuuli Lindeberg, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä Nylandian kanssa sen alkuajoista lähtien.

Vuosien varrella ohjelmasta on kuultu useita esityksiä ja versioita eri puolilla Suomea. Toukokuun konsertissa lavalla on parikymmenpäinen orkesteri. Siihen kuuluu jousiston lisäksi jämerä continuo-ryhmä — joka onkin muodostunut yhdeksi orkesterin tavaramerkeistä — sekä Ensemble Nylandian siipien suojissa toimiva nokkahuiluyhtye Q Consort kaksimetrisen kontrabassonokkahuilunsa kanssa. Konsertissa kuullaan laaja kattaus Henry Purcellin monipuolisesta näyttämömusiikista. Valtaosa musiikista on peräisin säveltäjän puolioopperoista King Arthur ja The Fairy-Queen. Purcellin ilmaisuvoimaiset laulut yhdessä mukaansatempaavan soitinmusiikin kanssa osoittavat, kuinka sävykästä, teatraalista ja vetoavaa barokin ajan näyttämömusiikki parhaimmillaan voi olla. Ensemble Nylandian juhlavuoden päätapahtumiin kuuluu BarokkiKuopio-festivaali 17.–21.7., jolla kantaesitetään Eero Hämeenniemen teos Kolme laulua rakkaudesta Tuomo Pekkasen runoihin. Vuoden kohokohtia ovat myös virallisena syntymäpäivänä 30.9. Kallion kirkossa järjestettävä juhlakonsertti sekä jo perinteisiksi muodostuneet Kauneimmat barokkijoululaulut -tapahtumat. Muista juhlallisuuksista mainittakoon konserttiprojektit monien yhteistyökumppaneiden (mm. Avanti, The Royal Wind Music ja Kuopion kaupunginorkesteri) kanssa, kantaesitykset säveltäjiltä Eero Hämeenniemi ja Gustav Nyström sekä esiintymiset lukuisilla festivaaleilla, kuten Kemiönsaaren musiikkijuhlat, I Barockens labyrinter -festivaali ja kaksi eri festivaalia Puolan Toruńissa. Tervetuloa haastattelemaan, valokuvaamaan ja seuraamaan Ensemble Nylandian ja Tuuli Lindebergin harjoituksia Helsingin konservatoriolle 14.5. klo 9.30–12.

