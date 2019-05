Ensemble Nylandia inleder firandet av sitt 10-årsjubileum med en konsert 18.5.2019

Ensemble Nylandia aloittaa kymmenvuotisen taipaleensa juhlinnan konsertilla 18.5.2019 7.5.2019 11:48:15 EEST | Tiedote

Cembalisti Matias Häkkisen luotsaama Ensemble Nylandia juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden ensimmäinen konsertti järjestetään 18.5. klo 19 Helsingin konservatorion salissa. Se on uusin käsin ja korvin luotu versio yhdestä Nylandian pitkäikäisimmistä ja rakastetuimmasta produktioista, vuonna 2012 ensiesityksensä saaneesta Henry Purcellin (1659–1695) musiikkia sisältävästä What Magick has Victorious Love -kokonaisuudesta. Solistina laulaa Suomen kysytyimpiin ja valovoimaisimpiin laulajiin kuuluva sopraano Tuuli Lindeberg, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä Nylandian kanssa sen alkuajoista lähtien.