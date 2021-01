Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa

Vuonna 2014 syntyneet helsinkiläislapset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa joko sähköisesti verkossa tai käymällä koululla. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on suositeltavaa ilmoittaa lapsi lähikouluun osoitteessa asti.hel.fi.

Oppivelvollisuusilmoitus on postitettu koteihin vuoden alussa

Ensi syksyn ekaluokkalaisille on lähetetty marraskuun alussa Tervetuloa kouluun -opas, jossa on kattavasti tietoa koulun aloittamisesta. Tammikuun alussa koteihin on postitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu ja ohje kouluun ilmoittautumista varten. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy osoitteesta edu.hel.fi/tervetuloakouluun.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa oppivelvollisuusilmoituksessa mainittuun lähikouluun 13.–29.1.2021 osoitteessa asti.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on suositeltavaa, että ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti, jolloin ei ole tarpeen käydä koululla.

Huoltaja voi kuitenkin ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00. Jos koululla on useampi toimipiste, kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Ilmoittautumistilaisuuksissa huomioidaan tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia-, turvallisuus- ja maskiohjeet. Koulullakin ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa asti.hel.fi ja kouluilla on tätä varten tietokoneita.



Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla: jos esimerkiksi lapsi on aloittamassa koulun vuotta myöhemmin tai jos lapselle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Mikäli lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.



Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6600 lasta

Lukuvuoden 2021–2022 ensimmäinen koulupäivä on suomenkielisissä peruskouluissa keskiviikko 11.8.2021 ja ruotsinkielisissä maanantai 16.8.2021.

Lisätietoja neuvonnasta

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonnasta saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 44986 avoinna arkisin klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa 13.–29.1. puh. 09 310 88800 arkisin klo 8.00–18.00.

Lähikoulutiedustelut, jos oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse tammikuun alussa:

puh. 09 310 44986 (suomenkieliset koulut)

puh. 09 310 86224 (ruotsinkieliset koulut)