Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa

Tieto lähikoulusta oppivelvollisuusilmoituksessa ja osoitteessa asti.hel.fi

Lapsen lähikoulu kerrotaan kotiin postitettavassa oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 9.–29.1.2023 sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitusten postittaminen lasten kotiosoitteisiin alkaa 4.1.2023.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa suomen- tai ruotsinkieliseen lähikouluun 9.–29.1.2023 osoitteessa asti.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi esiopetuksessa kielikylvyssä olevat voivat ilmoittautua opinpolun mukaiseen kielikylpykouluun. Mikäli lapsi ilmoitetaan muuhun kuin äidinkielenmukaiseen lähikouluun, tätä varten tarvitaan lapsen kaikkien huoltajien suostumukset Astissa 29.1.2023 mennessä.

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.00–10.00. Jos koululla on useampi toimipiste, kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Koulullakin ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti osoitteessa asti.hel.fi. Ilmoittautumista varten huoltajan on otettava koululle mukaan lapsen oppivelvollisuusilmoitus sekä tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esimerkiksi pankkitunnukset).

Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla: jos esimerkiksi lapsi on aloittamassa koulun vuotta myöhemmin tai jos lapselle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Mikäli lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Painotettuun, englanninkieliseen tai laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella 9.–29.1.2023. Lomake löytyy edu.hel.fi/tervetuloakouluun-sivustolta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Helsingissä järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Toiminta on valvottua ja ohjattua lasten vapaa-ajan toimintaa. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja rentoutua sekä osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona. Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan on 6.3.−1.5.2023. Päätökset postitetaan koteihin heinäkuun alkuun mennessä. Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta.

Perusopetuksen aamupäivätoimintaa järjestetään kouluissa ennen oppitunteja 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille. Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta elokuussa 2023 koulun alkaessa. Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Koulut tiedottavat elokuussa aamupäivätoiminnan järjestelyistä. Lisätietoja hel.fi/aamutoiminta.

Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6400 lasta

Lukuvuoden 2023–2024 ensimmäinen koulupäivä on suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä peruskouluissa torstai 10.8.2023. Koko lukuvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/koulujen-ja-oppilaitosten-tyo-ja-loma-ajat

Lisätietoja neuvonnasta

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonnasta saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 44986 avoinna arkisin klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 09 310 88800 arkisin klo 8.00–18.00.