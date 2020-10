Ensi viikon päällystyskohteet, päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä

Ensi viikon puolivälissä tehdään päällystystöitä E18 moottoritiellä Paimionjoen ja Tammisillan välillä Turkuun päin menevällä ajoradalla. Ajoradan toinen kaista on liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta. Tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen. Työ tehdään päiväaikaan ja kestää yhden päivän.

Päällystystyöt jatkuvat alkuviikolla vielä valtatiellä 10 Liedossa välillä Ankka-Mäentaka. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Muita päällystyskohteita ensi viikolla:

- kt 52 Salon kohdalla (yötyö)

- mt 183 Kemiö-Lövbölen tiehaara

- mt 183 Kärra-Taalintehdas

- mt 189 Särkänsalmi-Poikko

- mt 257 Kullaa-Lavia

- mt 2070 Eurajoki-Lappi

- mt 2481 Keikyä-Lievikoski

Näillä kohteilla töitä tehdään kantatietä 52 lukuun ottamatta päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tiet ovat päällystettävillä osuuksilla kaksikaistaisia ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.



Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.



Päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Lisää tietoa kesän 2020 päällystystöistä löytyy verkkosivuilta:

Varsinais-Suomi

Satakunta



Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061