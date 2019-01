Ensi viikonloppuna järjestetään Turussa kaikkien rotujen kansainvälinen koiranäyttely: Top Dog Show 2019 Turun Messukeskuksessa 19.-20.1.2019

Top Dog Show -koiranäyttelyyn Turun Messukeskukseen on ilmoittautunut yli 3700 koiraa. Järjestäjä ennakoi viikonlopulle myös runsaasti yleisöä.

Viikonloppuna on nähtävillä noin 270 eri koirarotua. Lauantaina koiria on noin 150 ja sunnuntaina noin 120. Näyttelyssä on mahdollisuus nähdä sekä tutustua myös hyvin harvinaisiin rotuihin, joita esiintyy Suomessa vain yksittäisinä, kuten esim. serra de airesinpaimenkoira (2), tsekinpaimenkoira (2), tosa (1), tenterfieldinterrieri (1) ja thaimaanpystykorva (1).

Näyttelyn suosituin rotu on labradorinnoutaja, joita on ilmoittautunut peräti 140 kpl. Toiseksi suurin rotu näyttelyssä on whippet, joita on ilmoitettu 96 kpl.

Näyttelyä saapuu arvostelemaan suuri joukko kansainvälisiä tuomareita (26 tuomaria), pääosin Euroopasta ja yksi myös Australiasta asti.

Järjestäjä tekee näyttelyn kohdalla yhteistyötä Eukanuba-koiran täysravinnon, Sokos Hotel Hamburger Börsin Eläinlääkäriasema Koira- Kissaklinikan sekä Viking Linen Ab:n kanssa.

Turun Messukeskukseen pääsee torilta bussilla numero 100.

Oheisohjelmat:

Lauantaina ja sunnuntaina:

Pawsiteamin koulutuskehä, josta voit tulla hakemaan treenivinkit näyttelykunnon ylläpitoon ja muihin harrastuksiin kouluttamisen ammattilaisilta. Koulutuskehässä pääset myös kokeilemaan rally-tokoa, koiranjumppaa tai tekemään viime hetken treenin ennen näyttelykehää.

Kaverikoirat esittäytyvät kello 12-15 C-hallissa. Tule tutustumaan kaverikoiratoimintaan, vapaaehtoistyöhön lasten, nuorten, vanhusten ja erityisryhmien riemuksi.

Sunnuntaina Junior Handler -kilpailu C-hallissa kehässä 7 klo 11 alkaen. Kilpailu on myös Varsinais-Suomen kennelpiirin piirimestaruuskilpailu sekä SM-osakilpailu.

Medialle:

Tarjoamme medialle mielellämme mahdollisuuden toteuttaa juttuja kansainvälisestä koiranäyttelystämme, siihen valmistautumisesta tai koiraharrastuksesta yleensä. Mikäli etsit juttumahdollisuutta jostakin koiraharrastuksen erityisosa-alueesta, ota yhteyttä. Löydämme sinulle varmasti asiantuntevat haastateltavat. Mikäli haluat tehdä haastatteluja näyttelyalueella, ilmoitathan tulostasi etukäteen.

Taustaa:

Yhdeksänkymmentäluvun alusta asti maakunnassa järjestetyt kansainväliset talvinäyttelyt sekä näiden lisäksi alueella järjestetyt muut kaikkien rotujen näyttelyt sekä lukuisat ryhmänäyttelyt ovat vakiinnuttaneet maakunnan aseman yhtenä Suomen todellisista koiranäyttelykeskuksista. Seutu kilpailee näyttelyiden laajuudessa ja koiramäärissä jopa pääkaupunkiseudun kanssa. Tähän kehitykseen ovat ennen kaikkea vaikuttaneet alueellinen koiramyönteisyys, aktiivisten harrastajien suuri määrä ja hyvät puitteet näyttelyiden järjestämiselle.

Järjestäjät:

Seuraavat 12 koirayhdistystä toteuttavat Turku Top Dogs Shown 2019: Turunmaan Kennelyhdistys, Lounais-Suomen Kennelkerho, Lounais-Suomen Spanielikerho, Turun Seudun Kääpiökoirat, Turunmaan Samojedistit, Turun Vinttikoirakerho, Turun Käyttökoirakerho, Turun Palvelukoiraharrastajat, Lounais-Suomen Beaglet, Lounais-Suomen Pystykorvakerho, Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura ja Maakaston Erästäjät.

Näyttely järjestetään talkoovoimin ja näyttelyviikonlopun aikana talkootyöntekijöitä on yhteensä noin 250.