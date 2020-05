Ensihoito pilotoi hybridiyksikköä Urjalassa

Koronaan sairastuneiden kontakteja selvitetään sähköisellä kyselyllä – nopeuttaa altistuneiden jäljittämistä 15.5.2020 07:26:50 EEST | Tiedote

Koronatartunnan jäljittäminen on tärkeää epidemian hillitsemiseksi. Tähän saakka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäljitystiimi on soittanut koronatartunnan saaneille henkilökohtaisesti ja kartoittanut, mistä potilas mahdollisesti on saanut tartunnan ja keitä muita virukselle on voinut altistua. Nyt asiakas voi täyttää koronajäljityskyselyn OmaTays-palvelussa.