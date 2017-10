Ensilumi Stadiin – kisa ratkesi 26.10.

Tutkimuksen mukaan kaikki helsinkiläiset tuntevat Staran 17.1.2017 10:06 | Tiedote

Starasta on muutamassa vuodessa kasvanut kaupunkilaisten tuntema ja kunnalliseksi toimijaksi tunnistama rakentamispalveluiden tuottaja. Näin kertoo Taloustutkimuksella teetetty tutkimus, johon osallistui 1 100 iältään 15–69-vuotiasta helsinkiläistä. Tunnettuus on noussut neljässä vuodessa 25 prosenttia ja on nyt täydet 100.