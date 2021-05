Ensimmäinen Banksy-kirja suomeksi!

Jaa

”Banksy. A Visual Protest” on ensimmäinen suomeksi julkaistu Banksy-kirja. Teos esittelee laajasti ristiriitaisen hahmon taidetta ja kontekstualisoi hänen tuotantoaan taidehistorian ja -teorian näkökulmasta.

Banksy on maailmankuulu katutaiteilija ja ristiriitainen taidemaailman kauhukakara, jonka todellista henkilöllisyyttä ei edelleenkään tiedetä. Hän on virkavaltaa pakoileva kapinoitsija, jonka kaupallisuutta irvailevista teoksista maksetaan nykyisin huippuhintoja. Nimimerkin takana piileksivä superjulkkis, jonka tempaukset nostavat hänet säännöllisesti puheenaiheeksi. Banksyn taide on usein poliittisesti kantaaottavaa, mutta hänen teoksissaan on toisinaan myös inhimillisyyttä ja – pääosin kirpeää – huumoria. Tämä teos kontekstualisoi Banksyn tuotantoa taidehistorian ja -teorian näkökulmasta. Taiteilija ei ole itse auktorisoinut kirjaa.

230 x 280 mm, nidottu

272 sivua

Kirjoittajat: Pauli Sivonen, Gianni Mercurio, Demetrio Paparoni, Raf Valvola Scelsi, Butterfly, David Chaumet

Ulkoasu: studio FM & Fabio Lancini

suomi | englanti

ISBN 978-952-7226-93-3

Parvs ja Serlachius-museot

2021

40 €