Ensimmäinen Helsinki-huussi avataan yleisölle 30.9.2021

Apulaispormestari Anni Sinnemäki avaa Helsinki-huussin torstaina 30.9. klo 15 ja pitää avajaispuheen. Tilaisuudessa soi haitarimusiikki, ja sadalle ensimmäiselle kävijälle on pientä tarjoilua.

Helsinki-huussi on pääkaupungin oma kuivakäymälämalli. Käymälöitä rakennetaan ulkoilualueille ja muihin sellaisiin paikkoihin, joissa tarvitaan käymälää, mutta joihin vesivessan rakentaminen ei ole mahdollista.

Pornaistenniemeen avattava huussi palvelee vilkkaan ulkoilualueen kävijöitä. Lähellä olevan Lammassaaren laskurin mukaan alueella liikkuu vuosittain yli 300 000 ulkoilijaa.

Ekologinen kuivakäymälä

Ensimmäisessä Helsinki-huussissa on kaksi huussitilaa, pisoaari sekä vaja huoltotarvikkeille. Varusteisiin kuuluvat kuivike, vessapaperi, roskakorit sekä piirroskuvalliset ohjeet käymälän oikeaoppiseen käyttöön. Huussi on esteetön.

Helsinki-huussin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen ja maisema-arvoihin. Puusta rakennetussa kuivakäymälässä on viherkatto, ja se on käsitelty ekologisilla maaleilla.

Rakennuksen luonnollinen, harmaa sävy saa huussin sopeutumaan ympäröivään luontoon. Ovien edessä olevaa seinämää koristaa suuri sydämen muotoinen aukko, joka symboloi perinteisten huussien sydänikkunaa. Rakennuksen on suunnitellut NRT arkkitehdit Oy.

Huussijätökset kompostoidaan HSY:n Metsäpirtin kompostikentällä mullaksi yhdessä puhdistamolietteen kanssa. Siksi on tärkeää, että säiliöön ei heitetä mitään maatumatonta. Huussien ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunki.

Huussiverkosto laajenee

Helsinki-huussia pilotoidaan aluksi kolmessa kohteessa. Seuraavat pilottihuussit tulevat metsäiselle alueelle Uutelan kodan läheisyyteen sekä merelliseen kohteeseen Vasikkasaareen.

Pilotoinnilla haetaan tietoa huussien käytöstä, toimivuudesta ja kustannuksista. Pilottivaiheen jälkeen Helsingin luontopalvelulinjauksen yhteydessä tarkastellaan, missä kaikkialla on tarvetta kuivakäymälöille. Tavoitteena on rakentaa huusseja suosittuihin retkeilykohteisiin eri puolille kaupunkia.

Retkeilijöiden määrä kaupungin lähiluontokohteissa on lisääntynyt huimasti. Toimiva käymäläpalvelu tekee luonnossa oleilusta miellyttävämpää ja vähentää luonnon jätekuormitusta.