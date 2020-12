Ensimmäinen Kalevi Sorsa -palkinto Yrjö Varpiolle

Tänään 21.12.2020 tulee kuluneeksi 90 vuotta Suomen pitkäaikaisimman pääministerin Kalevi Sorsan (1930–2004) syntymästä. Juhlavuoden kunniaksi Kalevi Sorsa -säätiö on päättänyt perustaa vuosittain myönnettävän Kalevi Sorsa -palkinnon. Palkinto myönnetään yhteiskunnallisesti merkittävälle teolle, joka koskee kirjallisuutta, yhteiskuntatutkimusta tai muuta Sorsan elämäntyötä sivuavaa teemaa. Palkinnon summa on 2 500 euroa.

Säätiö on päättänyt myöntää lajissaan ensimmäisen Kalevi Sorsa -palkinnon kirjallisuuden emeritusprofessori Yrjö Varpion merkittävälle tutkimustyölle koskien kirjailija Väinö Linnaa. Professori Varpion teos Väinö Linnan elämä (2006) on ensimmäinen laaja selvitys Linnan elämästä, toiminnasta ja vaikutuksesta sodanjälkeiseen Suomeen. Kalevi Sorsa -säätiön mielestä teos on loistava, yksityiskohtainen ja luotettava kuvaus Väinö Linnasta ja tämän teoksista.

– Kansalliskirjailija Väinö Linnan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta, ja haluamme nyt ensi kertaa jaettavalla palkinnolla kiinnittää huomiota Linnan tuotannon merkitykseen suomalaisessa kirjallisuudessa ja yhteiskunnassa. Linnan työn juhlistaminen ja Yrjö Varpion valinta olisi asiaa tuntevien mukaan ollut kirjallisuuden harrastaja Kalevi Sorsankin mieleen, perustelee Kalevi Sorsa -säätiön hallituksen puheenjohtaja Antton Rönnholm.

– Olen otettu saadessani näin arvokkaan tunnustuksen työlleni. Tänään on helppo yhtyä Kalevi Sorsan ajatukseen siitä, että kirjallisuus elää keskellämme, ja että kirjailijan ääntä kantaa ihmisyyden ikuinen sanoma, professori Varpio kommentoi palkintoaan.

Kalevi Sorsa -säätiön hallitus ja työntekijät onnittelevat lämpimästi palkinnon saajaa.