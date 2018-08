Ensimmäinen suomalainen ARC-naisisto valmiina purjehtimaan Atlantin yli

Suomalainen Ocean Ladies -tiimi valmistautuu ylittämään Atlantin ensimmäisenä suomalaisena naisistona ARC-purjehduskilpailussa (Atlantic Rally for Cruisers). Marraskuussa 2018 alkavalle valtameripurjehdukselle lähtee yhdeksän naista, joista yksikään ei ole ammattipurjehtija.

”Olemme ihan tavallisia mimmejä, mammoja ja yksi mummi. Ikähaitarimme on 46-72 vuotta. Olemme naisia, joita yhdistää ehkä hieman epätavallisempi haave – haluamme ylittää Atlantin”, naisiston kippari Raija Alapeteri kertoo.

Naisten valmistautuminen Atlantin ylitykseen on kestänyt puolitoista vuotta. Tammikuussa 2017 naisistolla ei ollut vielä venettä eikä tarvittavia valtamerivarusteita. Nyt s/y Ocean Lady, suomalaisvalmisteinen Swan 441 -vene, on saatu valmisteltua ylitystä varten. Vene on hieman alle 14 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä.

Kilpailu alkaa Espanjan Las Palmasista ja päättyy Karibian St. Lucialle. ”Pelkästään purjehtiminen kotivesiltä starttiviivalle kestää useita viikkoja, matkaa sinne on noin 3000 merimailia. Hankkeemme on vaatinut myös monien osaamisalueiden päivittämistä ja kertaamista. Turvallisuusasiat, navigointi, Atlantin tuulet, sään tulkinta, teknisten laitteiden huolto, kovan kelin taidot, ongelmanratkaisukyky, psyyke ja fyysinen kunto sekä tiimin toimivuus ovat asioita, joiden on oltava kohdallaan kisaan lähdettäessä. Nämä osaprojektit pitävät tiimimme erittäin kiireisenä kilpailun starttiin asti. Voi todellakin sanoa, että juttumme on suunnattomasti suurempi kuin Atlantin ylittämiseen tarvittavat muutama viikkoa,” Alapeteri summaa.

Venevalinta kuvastaa myös naisiston halua viedä suomalaisuutta maailmalle: ”Haluamme viedä suomalaista innostuneisuutta, sisua ja naisenergiaa maailman merille. Tavoitteenamme on rohkaista naisia uskomaan itseensä ja tekemään haaveista totta. Yhdessä olemme enemmän ja yhdessä saavutamme enemmän!”

ARC-kilpailu kestää noin kolme viikkoa ja siihen osallistuu yli 200 venekuntaa. Matkaa kilpailulle kertyy 2700 merimailia. S/y Ocean Lady starttaa matkalleen 25.8. Helsingistä, ja kilpailun virallinen lähtö tapahtuu 25.11.2018.

