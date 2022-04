Ensimmäinen suomalainen kirja lasten erityisherkkyydestä

Aistiiko lapsesi herkästi muiden mielialoja? Onko hän tunnollinen ja pohtiiko hän syvällisiä kysymyksiä? Rasittuuko hän melusta ja hakeutuu mieluummin omaan rauhaan? Erityisherkkä lapsi kokee asiat syvästi ja kokonaisvaltaisesti, liikuttuu helposti ja on empaattinen. Heli Heiskasen käytännönläheinen kirja auttaa ymmärtämään herkkää lasta ja tukemaan häntä niin, että hänen ainutlaatuiset vahvuutensa ja lahjansa pääsevät esille.

Noin viidesosa ihmisistä on synnynnäisesti erityisherkkiä. Heillä on tavanomaista herkempi hermojärjestelmä, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä. Liian kuormittavassa ympäristössä lapsella voi ilmetä käyttäytymisen ongelmia, tunne-elämän haasteita ja alisuoriutumista.

Erityisherkkyyteen erikoistunut psykologi Heli Heiskanen on kouluttanut ja auttanut lukemattomia herkän lapsen vanhempia, perheitä ja kasvatusalan ammattilaisia. Kirjassa on runsaasti vertaiskertomuksia, joissa erityisherkät ihmiset kertovat omista lapsuuden kokemuksistaan sekä herkän lapsen vanhemmuudesta.

Herkkyys on suuri lahja, jota kannattaa vaalia, jotta sen parhaat puolet saa valjastettua käyttöön. Kirja sopii myös aikuiselle, joka tunnistaa erityisherkkyyttä itsessään tai lähipiirissään. Kirjan avulla voi syventää itsetuntemustaan ja tarkastella omia lapsuuden kokemuksiaan itsenäisesti tai esimerkiksi psykoterapian aikana.

Heli Heiskanen on toiminut psykologina ja kouluttajana vuodesta 2003 alkaen. Vastaanotollaan ja koulutuksissaan hän on auttanut tuhansia asiakkaita ja perheitä tunnistamaan erityisherkkyyden ja tekemään siitä voimavaran. Heiskanen on myös kouluttanut kasvatus-, opetus- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia sekä esimiehiä erityisherkkyydestä. Aiemmin hän on julkaissut kirjat Herkkyyden voima - opas omannäköiseen elämään ja Uskalla rakastaa - kohti aitoa tunneyhteyttä.

Erityisherkän lapsen kanssa

ISBN 9789523754256

Sidottu

208 s.

Ilmestyy 19.4.2022

Saatavana myös sähkö- ja äänikirjana