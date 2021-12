Ensimmäinen varhaiskasvattajille suunnattu luontotoiminnan käsikirja julkaistu. Suunnitelmallisen toiminnan avulla luonnon tarjoama hyvinvointi saadaan osaksi päiväkodin arkea

Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan tavoitteena on innostaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiä lähiluontoon liikkumaan, toimimaan ja oppimaan. Käsikirjassa syvennytään tarkastelemaan luontotoimintaa niin liikunnan, luontosuhteen, kuin laajemminkin ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Punaisena lankana kulkee vahva pedagoginen ote. Käsikirja puno yhteen asiantuntijoiden teoriataustan kasvattajien vankkaan kokemukseen sekä antaa:

- laajan käsityksen siitä, millaista luontotoimintaa varhaiskasvatuksessa voi toteuttaa ja miten toiminnassa toteutuu hoivan, kasvatuksen ja opetuksen näkökulmat

- tietoa, millaisia asioita lähiluonnossa tulee ottaa huomioon, jotta se on kestävää ja kaikille turvallista

- runsaasti tarinoita arjesta ja konkreettisia toimintaideoita

Käsikirjan tekoon on osallistunut yli 70 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaista. Käsikirja on Suomen ympäristöopisto Syklin toimittama. Toimittajina ovat Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttajat Riina Fågel, Virpi Jussila ja Silja Sarkkinen.

Koronapandemia nostanut kiinnostusta lähiluonnossa liikkumiseen

Päiväkotien pihoilta on perinteisesti poistuttu erilaisille ohjatuille retkille. Tällä hetkellä toimintaympäristöt ovat kuitenkin laajentumassa vauhdilla sisätiloista lähiluontoon laajemminkin, ja ymmärrys lähiluonnon merkityksestä kasvaa. Ryhmillä on siis kiinnostusta enenevissä määrin lähteä leikkimään, tutkimaan ja liikkumaan lähiluontoon. Koronapandemia on siivittänyt tätä tarvetta entisestään. Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirja toimii luontotoiminnan aloittamisen sekä suunnitelmallisuuden tukena.

“Luontotoiminnan tulisi olla osa jokaisen lapsen arkea, sillä luonnossa on mahdollista saavuttaa kansallisten liikuntatavoitteiden lisäksi lähes kaikki muutkin opetukselle ja kasvatukselle asetetut tavoitteet – usein jopa paremmin kuin sisätiloissa”, toteaa kirjan toimittaja Riina Fågel.

“Tavoitteena on, ettei luontotoiminta olisi muusta arjesta irrallista, jotain erikoista ja “harvinaista herkkua”, vaan lähiluonto olisi yhtä tärkeä toimintaympäristö, kuin sisätilat - paikka, jossa toteutetaan suunniteltua ja pedagogisesti perusteltua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa”, jatkaa kirjan toinen toimittaja Virpi Jussila.

Käsikirja on toteutettu Ilo kasvaa ulkona –hankkeessa, joka on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke (2019-2021). Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.