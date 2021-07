Ensimmäisen koronarokotteen saa jatkossakin ilman ajanvarausta Helsingissä

Koronatartuntojen määrä kasvanut edelleen Helsingissä 16.7.2021 12:35:45 EEST | Tiedote

Tällä viikolla koronavirustartuntojen määrä on entisestään kasvanut Helsingissä. Tartuntoja on ollut jopa yli 100 päivässä. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 137 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokaudessa. Vastaavaa nousevaa trendiä tartunnoissa nähdään nyt myös muualla Euroopassa.